NDC Mediagroep houdt voorlopig vast aan huis-aan-huisbladen

'We hebben zowel intern als extern de mogelijkheden onderzocht van een verkoop van de weekbladen. Intern was een verkoop niet goed omdat de kostenbesparing niet opwoog tegen omzetverlies en extern vonden we geen goeie koper', legt directeur/Hoofdredacteur Evert van Dijk uit.

Los van reorganisatie

De bedoeling was dat alle huis-aan-huisbladen in zijn geheel zouden worden verkocht of in grote clusters. 'Die partij was er niet. Wel waren er kandidaten die bijvoorbeeld een van de weekbladen wilde kopen, maar dat zagen wij niet zitten.'

Nu de weekbladen onder de paraplu van de NDC Mediagroep blijven, houden de medewerkers hun baan. 'Dit moet je overigens los zien van onze reorganisatie waarin we honderd banen schrappen.'

Twee à drie jaar

De komende twee à drie jaar wil de NDC uit alle macht proberen de advertentie-inkomsten van de weekbladen te stabiliseren en of te verbeteren.

'Die inkomsten gingen de afgelopen jaren met zo'n 7 procent per jaar naar beneden', stelt Van Dijk. Nog los van corona, dat volgens de directeur/ algemeen hoofdredacteur nog een klap bezorgde.

'We gaan door dingen te veranderen, samen te voegen en de lokale positie van de dagbladen te verbeteren, proberen die dalende lijn te stoppen. Dat geldt voor de komende jaren. Als over vier jaar die dalende trend niet is gestopt, ja dan moeten we opnieuw gaan kijken. Maar wij denken dat het ons gaat lukken. Daar zijn we van overtuigd.'

Aantal weekbladen samengevoegd

Inmiddels is er al een aantal weekbladen samengevoegd, zoals bijvoorbeeld het Harener Weekblad en de Groninger Gezinsbode en de Ter Apeler Courant en de Kanaalstreek (Stadskanaal)

Alle huis-aan-huisbladen worden ondergebracht bij een apart 'uitgeefteam' van de uitgever.

