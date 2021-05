Sportschool opent om middernacht: 'Ik was hier zo aan toe'

Sportschoolhouder Ron Haans verwelkomt de sporters met een fles champagne. Met een lach van oor tot oor roept hij de sporters naar binnen: 'Het is twaalf uur. We mogen weer. We gaan veilig sporten hier in Hoogezand. Ik wens jullie veel plezier', zegt Haans terwijl hij de fles ontkurkt en vervolgens leegspuit op de parkeerplaats voor de sportschool.

De deelnemers mogen geen gebruik maken van een kleedkamer en moeten goed afstand houden. Ze krijgen een plantenspuit met ontsmettingsmiddel bij de ingang en moeten tijdens het verplaatsen een mondkapje op. Het deert deze fanatiekelingen totaal niet. Ze zijn blij dat ze eindelijk weer aan de gewichten kunnen hangen of op loopband mogen plaats nemen.

'Ik ben niet de slankste'

Bernard Boelens uit Hoogezand kruipt gelijk op een hometrainer en heeft binnen de kortste keren flink wat zweetdruppels op zijn voorhoofd staan. Hij heeft de afgelopen maanden vrijwel niks aan sport gedaan, maar is erg blij dat het weer kan. 'Ik was hier zo aan toe. Ook voor de gezondheid. Ik ben niet de slankste en dan is het wel goed om hier eens bezig te gaan', zegt hij tussen het hijgen door.

Even verderop verplaatst een groep vriendinnen grote gewichten van het ene apparaat naar het andere. Ze hebben tijdens de lockdown buiten door gesport. Soms wel vier of vijf keer per week, maar hebben bepaalde apparaten wel gemist.

'Het heeft veel te lang geduurd. We zijn zo blij dat we nu weer kunnen sporten', zegt Marieke van der Laan. 'De conditie is wel wat minder denk ik, maar de kracht is hopelijk gelijk gebleven.'

'Ik word hier zo blij van'

Sportschoolhouder Ron Haans is blij dat hij eindelijk weer sporters kan ontvangen. Ook al zijn het er maar dertig. 'We zitten hier in een hele grote loods en ik zou wel meer kunnen ontvangen, maar het is eerst goed zo. Ik word hier zo blij van. Geweldig', zegt Haans.

Volgens Haans had de lockdown ook niet veel langer moeten duren. Met de eerste lockdown er bij zijn de sportscholen zo'n tien maanden dicht geweest.

'We hebben van alles gedaan om onze klanten iets aan te bieden: lessen via internet, groepslessen in de buitenlucht. We zijn zelfs met mensen gaan wandelen. Toch zijn er ook mensen die hun abonnement hebben opgezegd. En dat snap ik ook. We hopen die mensen nu toch weer enthousiast te krijgen', zegt Haans.

