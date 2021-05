Groen licht voor tientallen woningen in voormalige zusterflat Winschoten

Lang was het de vraag of het wel zover zou komen. Maas kocht de flat, zonder dat daar een woonbestemming op zat. Hij noemde de investering een ‘ingecalculeerde gok’. En die pakt dus goed uit voor hem.

Het gebouw bestaat uit een flat en een lager gedeelte van twee verdiepingen. In de flat zelf komen 41 appartementen, vijf voormalige klaslokalen worden omgetoverd tot woonruimtes, er komen zeven woningen met twee verdiepingen en één penthouse.

Alle woonruimtes komen in de sociale verhuur en zijn voornamelijk bedoeld voor studenten. Maas wil onder andere inspelen op de krapte in de huursector in de stad Groningen. ‘Studenten zijn binnen een half uur vanuit de stad in Winschoten. En dan komen ze terecht in fantastisch mooie nieuwe woonruimtes. En daarnaast weten wij dat er ook in Winschoten zelf enorm veel vraag is naar dit soort woningen.'

‘Natuurlijk ben ik er blij mee dat het nu eindelijk zover is’, zegt Maas over de afspraak. Het plan had namelijk veel voeten in de aarde. Maas stond te trappelen om de appartementen te realiseren, de gemeente Oldambt was op voorhand minder enthousiast. Eerst moest in beeld gebracht worden wat de woningbehoefte in de gemeente is. Maar nu is de kogel dus door de kerk.

Op dit moment wordt gewerkt aan de constructies, waaronder de vloeren. ‘En dan moeten wij de kozijnen nog vervangen’, vertelt Maas. De vastgoedondernemer streeft er naar om vóór het einde van dit kalenderjaar de eerste bewoners te verwelkomen.

