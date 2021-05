Koks: 'Je moet dit werk echt leuk vinden'

Als de restaurants weer open gaan, zullen ze in de rij staan voor koks. Die wachten nu al ruim een half jaar tot ze eindelijk weer de keukens kunnen bemannen. Naar verwachting hebben ze de banen dan ineens voor het oprapen en kunnen ze, omdat ze schaars zijn, meer verdienen. Maar dat is niet waar de meesten het voor doen.

‘Je moet dit werk echt doen omdat je het leuk vindt, want het is zwaar, zowel fysiek als mentaal,’ vertelt Frits Blink (41), die al bijna 25 jaar in de keuken staat. In allerlei zaken heeft hij gekookt, van eetcafé’s tot een restaurant met een Michelinster. Tegenwoordig werkt hij bij cateringbedrijf.

Stress en heel hard werken

Het leukste vond hij de eetcafé’s in het hogere segment, waar hij goed eten op piekmomenten snel moest bereiden: ‘Ik hield van die stress en dat hele harde werken. Het geeft voldoening als je gasten tevreden naar huis ziet gaan. Maar het viel mijn vader laatst wel op dat ik een beetje een kromme rug heb, omdat ik al die jaren over borden heen gebogen sta.’

Afgelopen jaar was rustig voor Blink. Hij werkt nog wel bij cateringbedrijf Foodfellas, sinds 2002 actief in de stad Groningen. Hij heeft zijn omzet drastisch zien dalen omdat er geen feesten en partijen meer zijn.

‘Mensen weten ook niet precies wat er mag en durven dus ook geen catering in te schakelen,’ zegt eigenaar en kok Jacco Teeuw: ‘Wij zullen geduld moeten hebben tot er weer gefeest kan worden.



Meer geld

Hij verwacht dan langzamerhand de koks, die hij tot vorig jaar in dienst had weer, aan het werk te kunnen zetten.

‘Er zullen zeker koks zijn die dan meer geld kunnen vragen, maar ik heb altijd voor mijn mensen gezorgd en ze goed betaald. Ze zullen niet snel bij me weglopen. En ik denk dat koks die hoger in de boom gaan zitten ook als eerste dat werk weer kwijtraken.’

Alles gepland

Frits Blink bevestigt dat beeld. Het bevalt hem goed bij Foodfellas en hij heeft met Teeuw daarnaast een apart bedrijfje Dinnerbox, dat dinertjes maakt voor twee tot zes personen. Hij verdient bruto 36 euro per uur, wat neerkomt op 2300 per maand netto.

‘Dat is voor mij goed, want ik heb plezier in dit werk. Nu ik een gezin heb, ben ik blij met het cateringwerk, waar geen onverwachte dingen gebeuren. Alles is gepland, je kunt je rustig voorbereiden en je hebt er geen stress van.’

Anti-sleur

Zijn collega Wouter Slootmaker (42) werkt ook nog door, af en aan, bijvoorbeeld in de keuken van een zorginstelling. Ook hij heeft er een lange loopbaan als freelance kok op zitten.

‘Ik reisde van hot naar her om te koken, dat kon van alles zijn', zegt hij. 'Het is natuurlijk hard werken, want je wordt juist ingehuurd om de piek op te vangen en het zijn lange werkdagen van zeker tien uur. Maar het is leuk omdat elke dag weer anders is. Ik ben anti-sleur.'

Slijten

'Geld is niet het belangrijkste', vervolgt Slootmaker. 'Ik hield er voor corona ruim dertig euro per uur aan over. Ik denk wel dat de vraag straks explosief stijgt en dan loopt dat misschien op tot 35 euro.’

Of hij er tot zijn pensioen mee doorgaat? ‘Ik verwacht het niet. Ik ben nu al aan het kijken of ik meer het management in kan. Misschien dat ik het nog tot mijn vijftigste volhoud, maar mijn lichaam begint al te slijten.’

Hoeveel verdient een kok?

Koks verdienen, als ze via een detacheerder, zoals een uitzendbureau, worden ingezet, zo’n 30 euro per uur. Maar veel restaurants doen direct zaken met koks, want het wereldje is klein. Dan verdienen ze al gauw 35 euro per uur. In de Randstad liggen de uurlonen beduidend hoger, tot wel 45 euro. Dat kan nog als gevolg van de schaarste nog verder oplopen.

