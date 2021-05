Dader lag tien dagen na moord te slapen aan het Jaagpad

Dat beschrijft de betrokken officier van justitie Peter van der Spek in Opportuun, het tijdschrift van het Openbaar Ministerie.

Agenten herkenden de gezochte man niet van de toen al verspreide compositietekening. Uiteindelijk werd T. een paar weken later aangehouden voor vernieling van een auto. Justitie had hem toen al op de korrel voor de moord op hardloper Hidde Bergman (27).

14 mei 2019 werd Bergman aan het begin van de avond tijdens een rondje hardlopen doodgestoken aan het Jaagpad in Stad. Hoewel het Jaagpad een drukke en overzichtelijke doorgaande route is richting het Zernikecomplex, de stad en Reitdiephaven, heeft niemand de steekpartij gezien.

Daders gaan nog weleens terug naar de plaats delict Peter van der Spek - officier van justitie

Om de dader op te sporen, werden er camera’s geplaatst rondom het Jaagpad. ‘Want’, zo zegt Van der Spek in Opportuun, ‘Daders gaan nog weleens terug naar de pd' (plaats delict, de plek waar de moord gepleegd werd, red.).'

Ook meldden enkele cruciale getuigen zich: zij hadden met T. gesproken op het Jaagpad. Het vermoeden van de officier van justitie klopt: T. blijft gewoon zijn hardlooprondjes over het Jaagpad maken.

260 tips

Binnen een week was er een dusdanig duidelijk signalement van de mogelijke dader dat er een compositietekening gemaakt kon worden. Die tekening, samen met het gevonden hoesje van het mes waarmee Bergman was doodgestoken, werd getoond in Opsporing Verzocht. Er komen 260 tips binnen.

Joh, het is hier gevaarlijk, er is hier een moord gepleegd. Dus kijk uit Agenten waarschuwen T.

Drie dagen na de uitzending van Opsporing Verzocht ligt T. te slapen op een bankje aan het Jaagpad. De fiets- en wandelroute wordt dan nog steeds in de gaten gehouden met camera’s. Agenten, die hem niet herkennen van de compositietekening, wekken hem.

‘Joh, het is hier gevaarlijk, er is hier een moord gepleegd. Dus kijk uit’, zeggen ze volgens Van der Spek tegen T.

Verwarde toestand

Bijna twee weken later wordt T. aangehouden vanwege een vernielde auto. Op het politiebureau blijkt al snel dat hij in verwarde toestand is. In T.’s huis vindt de politie allerlei briefjes waaruit blijkt dat hij in opdracht van stemmen in zijn hoofd iemand om het leven gebracht heeft. Met een waarschuwing: I will kill again.

Als uiteindelijk zijn telefoon gekraakt wordt, staan daar zeer agressieve spraakberichten op. ‘Woow, dacht ik, waar is Groningen aan ontsnapt? Je weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn, maar waar de stad en wij (Het Openbaar Ministerie, red) bang voor waren, bleek dus een reëel scenario. Het had echt opnieuw kunnen gebeuren en het had iedereen kunnen overkomen’, zegt Van der Spek.

Tbs met dwangverpleging

Uiteindelijk wordt T., ondanks gebrek aan direct bewijs, schuldig bevonden aan de dood van Hidde Bergman. Vanwege zijn ernstige psychiatrische problemen kan zijn daad hem niet aangerekend worden. Hij krijgt daarom tbs met dwangverpleging opgelegd en geen straf. T. is niet in hoger beroep gegaan tegen zijn vonnis.

De politie is om een reactie gevraagd, maar verwijst naar het Openbaar Ministerie.

