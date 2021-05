Mogelijkheden stroomkabels in Waddengebied beter onderzocht

Onlangs zijn er Kamervragen gesteld en hebben meerdere milieuorganisaties aan de bel getrokken over de aanleg van nieuwe stroomkabels onder het Werelderfgoed Waddenzee en Schiermonnikoog. Ook de eilanders zijn tegen. De ondergrondse verbinding vanaf de Eemshaven naar de Noordzee is nodig om stroom vanaf een nog te bouwen windmolenpark in de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren.

Minister houdt alle opties open

De minister heeft samen met de provincies, gemeenten, TenneT en de regionale partners in het Omgevingsberaad afgesproken om te onderzoeken welke verbindingen voor windparken er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn. Hierbij wordt ook gekeken hoe de huidige geplande route onder Schier daarin past. Het onderzoek neemt een half jaar in beslag en moet in september klaar zijn.

Als aan het einde van de onderzoeken blijkt dat er veranderingen nodig zijn en er een aanpassing van de route moet komen, dan pakt de minister dit op.

Burgemeester Ineke van Gent liet afgelopen weekend al weten dat dit besluit op tafel lag.

Geen pauze

Economische Zaken heeft een voorkeur voor de zogeheten Eemshaven West route. De uitwerking hiervan gaat gewoon verder met de betrokken partijen. Zo worden de aanlegtechnieken en de impact op natuur en landbouw. Het ministerie wil de Eemshaven Oost route dat door zee loopt, vrijhouden voor zwaardere kabels van toekomstige windmolenparken.

De oost- en westroute van de stroomkabel bij Schiermonnikoog (Foto: RTV Noord)

Daarnaast heeft de minister aangegeven dat het voorkeursalternatief Eemshaven West nu verder uitgewerkt wordt met de betrokken partijen , de aanlegtechnieken en de impact op de natuur en landbouw. Maar er worden het komende half jaar geen onomkeerbare besluiten genomen.

Onjuiste informatie

Netbeheerder TenneT laat als reactie weten op de brief van de minister dat ze van de gelegenheid gebruik maken om alle betrokkenen opnieuw te informeren over de stand van zaken. TenneT heeft een brief gestuurd naar betrokken partijen waarin zij over de brief van de minister worden geïnformeerd en hoe het vervolg van het project eruit ziet.

TenneT merkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de aanleg en ze merkt dat er door tegenstanders van het tracé wordt gesproken over het trekken van sleuven van 100 meter breed. Dat is volgens de netbeheerder geen juist beeld.

De netbeheerder wil blijven kijken met betrokkenen hoe de Eemshaven West route aangelegd kan worden zodat het de minste gevolgen heeft voor de natuur.

Verder wordt bekeken of de huidige geplande route aangepast kan worden. Een alternatieve route door de Waddenzee is de variant 'wantij'. Deze route ligt iets westelijker op het eiland. Hier zijn minder graafwerkzaamheden voor nodig.

Twee aanleg opties

Deze nieuwe variant kan op twee andere manieren aangelegd worden. Doormiddel van boringen. Hiervoor zijn twee werkterreinen nodig voor de boorinstallatie: aan de noord- en zuidzijde van het eiland, in de kwelder en op het strand.

Of door dezelfde techniek zoals op het Wad wordt toegepast. Dit heeft meer impact op de duinen, aangezien de twee kabels vanaf maaiveld in de grond gebracht worden. Ook zal het effect hebben op de kwelders, aangezien de kabels richting Waddenzee gaan.

Stroeve gesprekken met boeren

LTO Noord liet onlangs weten dat er nog te veel onduidelijkheden zijn over de aanleg van de kabel door het Hogeland. De gesprekken hierover verlopen stroef. Het ministerie, TenneT en de gemeente Het Hogeland spreken hierover binnenkort met elkaar.

Ook liet TenneT eerder al weten dat de bodem- en veldonderzoeken hierdoor zijn gestaakt. Deze gaan pas verder nadat er overeenstemming is met de boeren en het onderzoek van de minister is afgerond.

