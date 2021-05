Oldambt baalt van verdwijnen noodopvang Lentis: ‘Hopelijk tijdelijk’

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: ‘Het is weer een voorziening die verdwijnt uit een kwetsbaar gebied. Terwijl deze de hele regio Oost-Groningen bedient. Nee, ik vind dit niet leuk.’

Einde noodopvang

Sikkema is maandagmiddag door Lentis op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. ‘Ik schrok wel even toen ik het hoorde. Het gaat gelukkig om een relatief kleine afdeling en ik ben blij dat de poliklinische zorg wel blijft, maar dit is niet niks. Het is ook vervelend voor familie van mensen die opgenomen worden, want zij moeten straks verder reizen.’

Uiteindelijk blijft het wel zo dat Lentis bepaalt wat er met de locatie gebeurt, ik kan niet zeggen ‘nee dat mag niet' Cora-Yfke Sikkema - burgemeester Oldambt

Patiënten in psychische nood moeten namelijk voortaan naar de kliniek aan de Hereweg in de stad Groningen. Daar staat een afdeling leeg. De afdeling in Winschoten wordt daarin gehuisvest. De zeventig personeelsleden gaan mee die kant op.

Overlast

Op dit moment is het besluit van Lentis van tijdelijk aard, maar de kans lijkt groot dat de noodopvang niet meer terugkeert in Winschoten. Sikkema: ‘Ik heb het verhaal gelezen en heb met Lentis afgesproken dat wij in gesprek blijven over dit onderwerp. Uiteindelijk blijft het wel zo dat Lentis bepaalt wat er met de locatie gebeurt, ik kan niet zeggen ‘nee dat mag niet’.’

De inzet van Sikkema bij de gesprekken is duidelijk: ‘Ik hoop echt dat deze maatregel tijdelijk blijft. En dat na de zomer de kliniek aan de Stikkerlaan weer haar deuren opent.’

Lees ook:

- Personeelstekort bij Lentis: noodopvang Winschoten sluit deuren

- Cliënten in shock over sluiting noodopvang Lentis: ‘Woar mouten wie din hin?’