CdK Paas over lobby Lelylijn: ‘Nu of nooit’

Tijdens de digitale talkshow Noord in Nieuwspoort lichtten de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen), Avine Fokkens (Friesland), Cees Bijl (Drenthe) en Jan de Reus (Flevoland) toe waarom het een goed idee is om de Lelylijn en de Nedersaksenlijn aan te leggen in ruil voor 220.000 woningen in de vier provincies.

Eerste klap was daalder waard

Volgens de Groninger commissaris van de Koning René Paas, bij de talkshow in Den Haag aanwezig, is het een geslaagd onderdeel van de lobby. ‘De eerste klap was een daalder waard met veel publiciteit’, zegt hij. ‘Iedereen die het horen wil hebben we vorige week kunnen vertellen over onze bouwstenen voor het Deltaplan.’

Wij hebben als regio gezegd: het zal aan ons niet liggen, maar het staat of valt met de bereidheid van het Rijk René Paas - commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning en gedeputeerde Fleur Gräper hebben de afgelopen weken van hun Haagse contacten en in de wandelgangen goede signalen gehoord over de noordelijke bouwstenen. Gräper liet onlangs weten dat de Haagse reacties richting ‘hier moeten we wel wat mee’ gingen, terwijl ook Paas zegt positief gestemd te zijn.

Verstoppingen in de Randstad

‘Er is een ontstaansgeschiedenis voor het Deltaplan’, verwijst hij naar de motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch, die Rijk en regio in december vorig jaar opriep om met een Deltaplan te komen. ‘Er is sprake van verstoppingen in de Randstad, waarop de motie van Amhaouch in de Tweede Kamer is aangenomen. Wij hebben als regio gezegd: het zal aan ons niet liggen, maar het staat of valt met de bereidheid van het Rijk om op grote schaal te investeren in de regio.’

Nu is het zaak dat onze plannen in het regeerakkoord komen René Paas

De vier noordelijke provincies vragen een investering van 9,5 miljard euro voor de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor via Zwolle en Assen, zodat deze goede verbindingen nieuwbouw op grote schaal mogelijk maakt.

Onzekerheid

De lopende formatie zorgt wel voor onzekerheid, constateert Paas. ‘Er staan goede teksten over de Lelylijn in de verkiezingsprogramma’s, maar in deze tijd houdt iedereen een slag om de arm. Nu is het zaak dat onze plannen in het regeerakkoord komen.’

Daar zullen Paas en Gräper met hun noordelijke collega-bestuurders voor blijven lobbyen. Paas is wél duidelijk met zijn boodschap voor de Lelylijn: ‘Het is nu of nooit.'

