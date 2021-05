Gezondheidseconoom: 'Roep iedereen nu op voor vaccinatie' (update)

Mierau ergert zich aan het tempo van vaccineren. Op dit moment mag iedereen met een medisch risico een afspraak maken. Huisartsen hebben deze mensen geselecteerd; het is de groep die ook voor de griepprik in aanmerking komt. Maar van de anderhalf miljoen uitgenodigde mensen heeft nog niet de helft daadwerkelijk een afspraak gemaakt.

Geen schoonheidsprijs

Volgens Mierau komt dit doordat een groot deel al een vaccin heeft gehad. 'Dat dat mogelijk is verdient niet de schoonheidsprijs.' Zorgmedewerkers zijn bijvoorbeeld vanwege hun werk vaak al eerder ingeënt. 'We hebben er echt onvoldoende zicht op.'

We moeten de eindfase in en snel vaccineren. De risicogroepen hebben we nu wel gehad Jochen Mierau - Gezondheidseconoom RUG

Mierau vindt het daarom hoog tijd dat Nederland stopt met het uitnodigen van specifieke groepen. 'We moeten de eindfase in en snel vaccineren. De risicogroepen hebben we nu wel gehad. We zien nu de grenzen van het prioriteringssysteem. Er blijft steeds vaker vaccin over. Het is tijd om iedereen een afspraak te laten maken. Dan staan we over een paar week niet in lege hallen te prikken.'

'Duitsland doet het beter'

Mierau noemt Duitsland als voorbeeld; daar is vanaf 7 juni iedereen welkom voor vaccinatie. De voorrangsgroepen zijn dan al ingeënt. Dat zou hier ook moeten, vindt Mierau.

'De GGD is aan het opschalen, zorg dan ook dat de afspraken er al staan. Laat mensen voor mijn part nu al afspreken voor 17 juni. Dan kan je volle bak gaan als je de capaciteit straks hebt en hoef je niet eerst weer te wachten.'

Nederland vaccineert volgens schema

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat in reactie weten voorlopig vast te houden aan de vaccinatiestrategie. Daarbij zijn er twee hoofddoelen: eind mei moeten alle zestig-plussers zijn ingeënt en begin juli moet iedereen boven de achttien die dat wil een eerste prik hebben gehad.

Die doelen zijn het belangrijkste en het loopt volgens planning Rinske Wieman - woordvoerder VWS

Woordvoerder Rinske Wieman: 'Die doelen zijn het belangrijkste en het loopt volgens planning.' Kortgezegd is er dus eigenlijk geen noodzaak om te strategie te veranderen, zegt ze. 'We prikken door naar beneden.' Zodat uiteindelijk elke leeftijdscategorie aan de beurt is gekomen. 'Daarbij hebben we zo een goede spreiding.'

Vijftigers mogen nu ook

Naast de groep met medisch risico zijn nu de vijftigers aan de beurt. Dat is sneller dan verwacht. Volgens GGD GHOR komt dat deels doordat de mensen met medisch risico inderdaad wegblijven. Tweede reden is volgens een woordvoerder dat er meer vaccins beschikbaar komen en de GGD dus sowieso 'kan opschalen'. Het gaat nu richting een miljoen prikken per week.

Toch wil Mierau een versnelling zien. 'Zet het gewoon open en desnoods bewaar je een deel van de slots voor mensen in risicogroepen die nog moeten. Maar als we het nu willen uitspelen dan moeten we echt snel vaccineren.'

Medisch risico? Lang niet iedereen

De selectie door huisartsen van patiënten met medisch risico verloopt overigens niet vlekkeloos. Sommige patiënten krijgen een uitnodiging, terwijl ze helemaal geen medisch risico hebben. Voorzitter Harry Bulk van de Huisartsenkring Groningen heeft zelf niet van zulke situaties gehoord, maar kan wel uitleggen hoe het kan gebeuren.

'Wij geven als huisartsen codes aan ziektebeelden. Vaak is dat makkelijk, bijvoorbeeld bij oren uitspuiten. Maar soms is er een keer te ruim of verkeerd gecodeerd. Iemand blijft bijvoorbeeld wat lang in een verkoudheid hangen, krijgt daar een keer een pufje voor en voor je het weet trek je de code 'astma' uit de kast. Iemand is dan zelf de klachten misschien allang weer vergeten, maar die code hangt er nog aan.'

Dat maakt normaal gesproken niet zoveel uit, maar om te bepalen wie 'medisch risico' hebben, hebben huisartsen de computer laten zoeken op codes. Zo zijn ook mensen geselecteerd die eigenlijk nog niet in aanmerking komen voor een prik tegen corona.

'Ik kijk zelf vaak wel even of het codelijstje van een patiënt nog klopt, bijvoorbeeld als het spreekuur een keer rustig is. Maar dat gebeurt niet altijd; als een patiënt zelden komt bijvoorbeeld niet. Ik kan me dus voorstellen dat er wat mensen doorheen vallen, maar het kunnen er nooit heel veel zijn. Hoe preciezer huisartsen zijn met coderen, hoe minder het voorkomt.'

Dit artikel is aangevuld met de reactie van de Huisartsenkring Groningen op de selectie van patiënten voor vaccinatie.

Lees ook:

- Wia en Hans krijgen zes prik-uitnodigingen: 'En Hans is al gevaccineerd'

- Huisartsenkring: 'Thuisprikken met AstraZeneca rijmt niet met beleid