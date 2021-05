Politici over 'Calimero act' PVV: 'Hij moet niet zo sneu en zielig doen'

De PVV in Groningen wordt niét beknot tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Dat vindt het overgrote deel van de fractievoorzitters in de raad in Groningen. PVV-voorman Ton van Kesteren vindt dat zijn partij te weinig ruimte krijgt tijdens het debat. Het overgrote deel van zijn collega fractievoorzitters denkt daar dus anders over.

Dat blijkt uit een rondgang die RTV Noord deed langs de overige elf fractievoorzitters. Aanleiding: Ton van Kesteren verliet vorige week uit onvrede voortijdig een politieke vergadering.

Het CDA wil zich niet uitspreken over de kwestie: 'Ik wil er eigenlijk een heleboel over zeggen, maar ik wil er niks over zeggen', aldus René Bollé. Ook GroenLinks wil niet kwijt of ze het eens of oneens is met de PVV. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) is ook om een reactie gevraagd, maar die heeft hij niet gegeven.

'Beter je best doen'

PvdA en SP zijn het meest uitgesproken over de kwestie: 'Van Kesteren moet niet zo zielig en sneu doen', zegt Jimmy Dijk (SP) zonder een blad voor de mond te nemen. 'Serieus hoor, de politiek is geen theekransje. Huilie, huilie doet hij maar ergens anders. Hij zit in de Provinciale Staten en in de Eerste Kamer, het is een grote jongen en moet niet zo zielig doen.'

Dat hij in de oppositie zit en niks voor elkaar krijgt is zijn probleem Jimmy Dijk - SP

Dijk vindt de constatering van de PVV niet terecht. 'Iedereen heeft dezelfde hoeveelheid spreektijd. Kleine fracties hebben zelfs evenveel tijd als grote fracties. Dat hij in de oppositie zit en niks voor elkaar krijgt is zijn probleem. Wij zitten ook al jaren in de oppositie en en dan krijg je minder vaak je zin, maar dan moet je vervolgens beter je best doen.'

'Gecreëerde ophef'

Ook Julian Bushoff (PvdA) heeft geen goed woord over voor het besluit van Van Kesteren om de vergadering vroegtijdig te verlaten.

'Ik vind dit gecreëerde ophef die nergens over gaat', zegt hij. 'Bovendien kreeg hij in dit specifieke geval ook alle ruimte om zijn mening te geven. Als het optreden van de voorzitter je niet bevalt, dan moet je zo volwassen zijn om het na de vergadering te bespreken met diegene. Die volwassenheid heb ik zelfs als 24-jarige.'

PVV verlaat de vergadering

De PVV'er verliet vorige week een commissievergadering nadat de voorzitter de microfoon van het raadslid liet dempen. Dat deed ze omdat Van Kesteren zich meermaals niet aan de vergaderregels hield, in de ogen van de voorzitter.

Dat moment deed de bom barsten: 'Wij krijgen vaak te weinig ruimte om onze kritiek te uiten tijdens het debat', liet hij na afloop weten, om daar aan toe te voegen dat andere partijen wel meer ruimte krijgen voor het maken van een standpunt.

'Niet via de media'

'Het is een Calimero act', zegt Ietje Jacobs (VVD) over het handelen van de PVV. 'Volgens Ton krijgt hij het woord soms niet omdat hij van de PVV is, maar dat is niet zo.'

Ze krijgen niet te weinig ruimte. Als je de vergaderingen van de afgelopen jaren terugkijkt dan is dat aantoonbaar Tom Rustebiel - D66

Volgens Jacobs krijgt de partij net zoveel tijd en ruimte om te debatteren. 'Hij zegt wel vaak hetzelfde en daar kan misschien niet iedereen goed mee omgaan. Aan de andere kant: veel politici herhalen zichzelf vaak. Wij vinden onszelf vaak goed en verrassend, maar dat is vaak niet zo.'

Volgens Tom Rustebiel (D66) is de bewering van de PVV zelfs aantoonbaar fout: 'Ze krijgen niet te weinig ruimte. Als je de vergaderingen van de afgelopen jaren terugkijkt dan is dat aantoonbaar. Ik heb overigens ook liever dat Ton dit soort zaken bespreekbaar maakt via het presidium en niet via de media.'

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en staat onder leiding van de burgemeester. In dat gremium wordt onder meer gesproken over de gehouden vergaderingen. Uit de rondgang onder fractievoorzitters valt op te maken dat de PVV zich niet heeft beklaagd in het presidium. Gerben Brandsema (ChristenUnie) wil zich dan ook liever niet uitlaten over de kwestie.

'Ik denk niet dat het handig is om dit via de media te doen. Zoiets bespreek je in het presidium.' Hij laat wel weten dat hij het niet eens is met de woorden van Van Kesteren.

De fractievoorzitter van de grootste partij in Groningen wil ook niet teveel ingaan op de ophef. 'Ik ga niet zeggen of ik het met Ton eens of oneens ben', zegt Mirjam Wijnja (GroenLinks) gedecideerd. 'We werken op een bepaalde manier met elkaar en als je het daar niet mee eens bent dan kan je dat melden in het presidium, daar maken we dan eventueel nieuwe afspraken.'

Eén zetel

De Groninger gemeenteraad telt twee partijen die elk met één zetel zijn vertegenwoordigd. Naast de PVV is dat Student en Stad. Fractievoorzitter Steven Bosch kan zich ook niet vinden in de uitgesproken woorden van de PVV.

Ik vind het echt de grootst mogelijke onzin en een storm in een glas water Steven Bosch - Student en Stad

'Ik vind het echt de grootst mogelijke onzin en een storm in een glas water. In elk politiek debat is het na een paar interrupties op een gegeven moment klaar, dan heb je genoeg kansen gehad. Dat gebeurt bij iedereen en dat is ook prima. De PVV reageert daar vervolgens vrij geagiteerd op. Als hij hierover begint in het presidium dan zal ik dat ook zeggen.'

Begrip

100% Groningen en de Stadspartij zijn de enige partijen die nog enigszins begrip kunnen opbrengen voor de woorden van de PVV-politicus, alhoewel beide het niet eens zijn met het geschetste beeld.

'Ton brengt een nieuw geluid en zoiets schuurt soms. Dat merkten wij ook toen we als nieuwkomer in de raad kwamen', zegt Amrut Sijbolts (Stadspartij). 'Ik kan een deel van zijn gevoel wel voorstellen, maar hij wordt zeker niet bewust weggezet. Ik snap zijn gevoel op het gebied van moties die hij indient. Wij dienen ook weleens een motie met de PVV in en ik merk dan wel dat er niet altijd naar de inhoud wordt gekeken en de motie bij voorbaat al kansloos is.'

Geen sprake van pesten

Ook Yaneth Menger (100% Groningen) snapt het gevoel van de partij: 'Maar ik ben het niet met hem eens', zegt ze er duidelijk bij. 'Ton is op bepaalde onderwerpen super fel. Vele andere partijen in de raad denken daar anders over en dan kan je snel het idee hebben dat je alleen staat. Ik geloof absoluut níet dat er sprake is van pesten op de werkvloer, zoals hij zegt.'

Van Kesteren liet vorige week weten de kwestie te willen bespreken in het presidium. Dat vindt woensdagmiddag plaats.

