FC Groningen optimaal geprepareerd naar Utrecht

‘Zondag hebben we Adrie naar Utrecht toegestuurd’, vertelt FC Groningen-trainer Danny Buijs. Poldervaart was daardoor niet aanwezig in Zwolle, waar FC Groningen met 1-0 van PEC verloor.

Geen dingen missen

‘We wilden geen dingen missen’, gaat Buijs verder. ‘In het stadion van Utrecht kon hij van boven toch meer zien, dan dat je op tv ziet. We wilden wat dat betreft geen risico nemen, al was alles in grote lijnen al wel duidelijk.'

FC Utrecht speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen PSV.

Nog niet delen

Zelf weet Buijs inmiddels al zo goed als zeker hoe zijn elftal er tegen Utrecht uit gaat zien, maar daar wil de oefenmeester nog niet teveel over kwijt. ‘Morgen bekijken we precies hoe we het gaan invullen, maar dat wil ik op dit moment nog niet delen’, zegt Buijs.

De verwachting is echter dat FC Groningen dezelfde lijn gaat volgen als in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Daarin ligt een belangrijke rol weggelegd voor Arjen Robben.

Overkill

‘Arjen begint net fit te worden. Tegen Zwolle hebben we hem buiten de selectie gehouden, want anders zou het een overkill worden als je hem in een kort tijdsbestek zoveel wedstrijden laat spelen. Dan overbelast je hem en dat willen we niet. Hetzelfde gold voor Alessio da Cruz en Damil Dankerlui.’

Misschien moeten we deze wedstrijd ook wel benaderen als een Champions Leaquefinale- Danny Buijs

De ervaring van Robben is woensdag cruciaal volgens Buijs. ‘Jongens kunnen hem vragen stellen, maar hij praat ook zelf met spelers, jongens kunnen hem observeren, hij kan een groep toespreken, maar ook het voorbeeld geven op het veld. Misschien moeten we deze wedstrijd ook wel benaderen als een Champions Leaque finale.’

Zonder Dammers en Schreck

FC Groningen moet het woensdag zonder Wessel Dammers en Sam Schreck stellen. Beide spelers zijn geblesseerd. Gabriel Gudmundsson is een twijfelgeval, maar zou in het beste geval kunnen invallen.

Mocht FC Groningen winnen van FC Utrecht dan wacht hoogstwaarschijnlijk zaterdag de finale. Dat is nog even afhankelijk van de andere play-off wedstrijd die tussen Feyenoord en Sparta gaat. Als Feyenoord wint, dan mogen de Rotterdammers thuis spelen, maar aangezien zaterdag tevens het Songfestival is, mag er zaterdagavond niet gevoetbald worden.

FC Utrecht - FC Groningen begint woensdagavond om 18.45.

Lees ook:

- Robben na vuurwerkaubade: 'We zien elkaar op de Grote Markt'