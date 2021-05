Donar dwingt tegen Heroes beslissingsduel af in halve finale

De basketballers van Donar hebben dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Heroes Den Bosch met 79-71 gewonnen. Hierdoor is de tussenstand in deze best-of-three serie 1-1 en valt de beslissing aanstaande donderdag in Brabant.

De derde wedstrijd in de Bossche Maaspoort begint om 20.00 uur. Donar moest de thuiswedstrijd winnen en dit was vanaf de eerste balomwentelingen te zien. In een heerlijk intense wedstrijd nam een ontketende Damjan Rudez de Groningers in de eerste helft bij de hand. Vooral in deze eerste twee kwarten scoorden beide ploegen erop los getuige een 51-43 ruststand.

Fouten en vrije worpen

In het derde kwart nam Donar een voorsprong van vijftien punten die Heroes niet meer te boven kwam. De wedstrijd zakte langzaam weg door veel fouten en vrije worpen, maar de winst voor de thuisploeg kwam niet meer in gevaar.

Ontketende Rudez

De Kroaat Rudez scoorde volop en zorgde voor de eerste zeven punten van de thuisploeg. Bij Heroes was Mayfield de man om in de gaten te houden. Hij scoorde ook uit alle hoeken en standen. Na een gelijk opgaand eerste kwart stond Donar met 25-20 voor en had Rudez al twaalf punten achter zijn naam.

Scores Ogungbemi-Jackson

Langzaam maar zeker kwam Heroes beter in de wedstrijd. Omdat de thuisploeg het de verdedigende rebound meer dan eens liet afweten kwamen de gasten met 36-37 voor. Toen stond Ogungbemi-Jackson op. Met een aantal loepzuivere scores wist hij toch de Groningers weer aan de goede kant van de score te krijgen. Bij rust was het verschil acht punten.

Moeite met schoten

Na de onderbreking hadden beide ploegen het lange tijd moeilijk met scoren. De scherpte was er even af, maar de thuisploeg bleef wel steeds ruim aan de goede kant van de score staan. Na dertig minuten basketbal was de voorsprong voor de ploeg van coach Pete Miller gegroeid naar vijftien punten: 67-52.

Beslissing

In het laatste kwart kwam de voorsprong van de thuisploeg niet meer in gevaar doordat het spel veelvuldig stil lag en Heroes zo niet meer op gang kwam. Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Jarred Ogungbemi-Jackson met negentien punten, Damjan Rudez was goed voor achttien punten.

Wedstrijd drie

Door deze zege dwongen de Groningers een beslissingswedstrijd af in Den Bosch. De winnaar van dit derde duel plaatst zich voor de finale om het landkampioenschap. Tegenstander wordt dan ZZ Leiden of Landstede Hammers uit Zwolle. Ook in die serie staat het na twee duels 1-1.

Lees ook:

- Rudez: 'Deze overwinning was een echte teamprestatie'