Kromowidjojo pakt tweede Europese titel op 50 vrij

Kromowidjojo in het water in Boedapest (Foto: ANP)

Bij de EK in Boedapest zegevierde de 30-jarige Groningse in 23,97 seconden als eerste.

In 2016 ook al

Kromowidjojo, de olympisch kampioene van Londen 2012 op de 50 én 100 vrij, werd in 2016 ook Europees kampioene op het sprintnummer.

Femke Heemskerk tikte in de finale in de Donau Arena als vijfde aan in 24,32.

Tweede medaille

Kromowidjojo pakte haar tweede medaille van deze EK. Maandag veroverde ze met de estafetteploeg zilver op de 4x100 vrij. In de finale van het kortste nummer dook 'Kromo' voor de tweede keer in haar carrière onder de 24 seconden. Ze kwam in de buurt van haar persoonlijk record (23,85).

Iedereen hier wil winnen, maar ik heb gewoon mijn eigen race gezwommen Ranomi Kromowidjojo

'Ik versla Blume, dat is lekker. En die tijd is ook hartstikke prima, niet zo ver van mijn pr', zei de drievoudig olympisch kampioene bij de NOS, nadat ze bij het verlaten van het zwembad via een videoverbinding op het grote scherm even naar haar ouders thuis had gezwaaid.

Straks in Tokio ook

'Ik voel me goed, sterk en gezond. Iedereen hier wil winnen, maar ik heb gewoon mijn eigen race gezwommen. Daar ben ik het meest blij mee, dat ik ongeacht wat anderen doen gewoon het 'dingetje' kan doen dat ik straks in Tokio ook wil laten zien.'

