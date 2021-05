Sekswerkers mogen weer: 'Afstand houden zal moeilijk worden'

Of er zó vroeg ook al weer klanten voor de deur zullen staan, valt natuurlijk te bezien.

'Maar we hopen natuurlijk van wel', zegt Aagje Split, pandeigenaar en ondernemer, 'maar dat is afwachten. Er zijn al heel veel klanten die denken dat we nu al weer open zijn trouwens, maar die zullen even geduld moeten hebben.'

Een weekje in quarantaine

De meeste dames zijn inmiddels weer terug. 'Die zijn een weekje in quarantaine geweest en openen om acht of negen uur weer hun deuren', zegt Split. Wat ze al die tijd dat ze niet konden werken hebben gedaan? 'Gewoon in hun thuisland gebleven.'

We hebben geen beperkingen of voorwaarden opgelegd gekregen, dus we gaan straks gewoon los zoals voorheen Aagje Split - Pandeigenaar en ondernemer

Geen beperkingen

Hoe één en ander straks weer in z'n werk zal gaan? Afstand houden zal moeilijk gaan voor een sekswerker, weet ook Split.

'We hebben geen beperkingen of voorwaarden opgelegd gekregen, dus we gaan straks gewoon los zoals we dat voor die tijd ook hebben gedaan. En nou ja, de hygiëne staat bij ons altijd al hoog in het vaandel, dus daar gaan we gewoon mee door.'

Ze gebruiken mondkapjes, handgel, ze zijn getest en sommigen zelfs al gevaccineerd Aagje Split

Bovendien, zegt Split: 'Er worden mondkapjes gebruikt, handgel, de dames zijn getest en sommigen zijn zelfs al gevaccineerd.'

Geen sluitingstijden

In tegenstenstelling tot veel andere branches, hebben de sekswerkers dus niet te maken met restricties die gekoppeld zijn aan de versoepelingen.

'We hebben geen beperkingen of voorwaarden. We gaan los zoals voor corona, dus ook zonder sluitingstijden. We zijn straks weer 24 uur per dag geopend. En de dames hebben er zin. Ze zijn blij dat ze weer aan het werk mogen.'

Lees ook:

- Ons coronablog