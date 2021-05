OM eist veertien maanden cel voor veelpleger

Hij stal in februari blikjes vis uit een supermarkt aan het Linnaeusplein in Groningen. Medewerkers spraken de man op de diefstal aan. Toch liep hij de winkel uit. Buiten ontstond een worsteling tussen hem en winkelmedewerkers. De man greep naar zijn fietsketting en zwaaide daar mee.

Bedreigd en geslagen

Ook zou hij de medewerkers hebben bedreigd en geslagen. De oud-Stadjer bekende de diefstal op zitting, maar ontkende dat hij geweld had gebruikt. 'Zij hielden me in een nek klem en werkten me tegen de grond. Ik heb me verdedigd.'

Een week voor de winkeldiefstal, zou hij uit een woning aan de Oude Boteringestraat een mobiele telefoon hebben gestolen. De eigenaar van de telefoon ontdekte de volgende ochtend dat de telefoon van de oplader was verdwenen. Volgens de officier kwam de man via een openstaand raam de woning binnen.

Gezichtsherkenning

Het toestel was beveiligd met gezichtsherkenning. Maar het gezicht van de verdachte herkende het toestel niet. Diverse pogingen om het toestel te kraken mislukten. Kort daarna kwam de verdachte met het toestel bij de politie in beeld.

Het gezicht van de verdachte was tijdens meerdere vergrendelingspogingen in de telefoon vastgelegd Officier van justitie

Hij ontkende de woninginbraak. Een kennis van hem had het toestel nieuw gekocht, zei hij. Die had problemen gehad met het ontgrendelen van het toestel. Dat had de verdachte voor hem geprobeerd. 'Ik wist niet dat het ding gestolen was.'

Beelden vastgelegd

Maar dat verhaal geloofde de officier niet. "Het gezicht van de verdachte was tijdens meerdere vergrendelingspogingen in de telefoon vastgelegd. Die beelden zijn kort na de inbraak genomen. Midden in de nacht.'

Het strafblad van de man bestaat uit 34 pagina's vol diefstallen en geweld. Volgens deskundigen is de man wars van regels en legt hij de schuld bij anderen neer.

Helft van z'n leven achter de tralies

Hij bracht bijna de helft van zijn leven achter tralies door. Twee keer werd hij veroordeeld tot tbs, en twee keer kreeg hij de veelplegersstraf opgelegd (twee jaar celstraf, met een behandeling voor veelplegers).

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.