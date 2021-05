Rudez: 'Deze overwinning was een echte teamprestatie'

Damjan Rudez was één van de uitblinkers aan Donar kant. Vooral in de eerste helft schoot hij met scherp. 'Ik was blij dat vroeg in de wedstrijd mijn schot viel en ik zo het team kon helpen.'

De Kroaat eindigde met achttien punten. 'Dit is een grote opluchting. We moesten winnen, stonden met onze rug tegen de muur. Het is tot nu toe best een frustrerend seizoen geweest. Ik heb een solide eerste kwart gespeeld en ons zo op gang geholpen.'

Beter verdedigen

Het verschil ten opzichte van de eerste verloren wedstrijd van zondag was vooral de verdediging. 'We dwongen Den Bosch om van verder te schieten. Zo maakten we het hun een stuk moeilijker. Het was een echte teamprestatie. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ik was blij dat Willem Brandwijk veel speeltijd kreeg omdat Juwann James er vanwege een blessure niet bij kon zijn. De druk ligt nu bij Den Bosch, zij spelen thuis. Dat het beste team mag winnen op donderdag.'

Energie

Ook Willem Brandwijk had gezien dat het vooral verdedigend een stuk beter stond. 'We hebben het defensief wat anders gedaan, Den Bosch gedwongen om van verder te schieten. Zo haalden we ze uit hun comfort zone. Ook dwongen we een paar keer drie of vier verdedigende stops achter elkaar af. Dat geeft veel energie aan het team.'

Speeltijd

Door de blessure van James kreeg Brandwijk veel speeltijd. Hij kwam uit op bijna twintig minuten. 'Het was een teamprestatie, maar ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.' Op een gegeven moment wou coach Miller hem wisselen, maar Thomas Koenis gaf aan dat hij hem lekker moest laten staan. 'Dat was een mooi gebaar van Thomas. Ik leer veel van hem op de training, vooral beter positie kiezen. Dat ik mocht blijven staan was heerlijk.'

Rebounds

Henry Caruso was belangrijk met twaalf rebounds. 'Dit is het resultaat dat we nodig hadden,' aldus de Amerikaan. 'Een goede reactie op de nederlaag van dinsdag. Onze verdediging stond er echt vanavond. Nu de beslissing aanstaande donderdag in Den Bosch. We hebben daar vaak tegen elkaar gespeeld, het zal spannend worden. Hier doe je het voor als speler, om dit soort wedstrijden te mogen spelen. Ik kijk er naar uit.'

