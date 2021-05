Broodpatat en tomatenbitterbal: nieuw doel voor afgekeurde producten

Een deel van de voedselproductie eindigt in een 'reststroom'. Onbruikbaar voor menselijke consumptie omdat er met de aardappelen, tomaten, wortels of prei iets niet klopt. Er zit een vlekje op, de vorm is niet goed, ze zijn te groot of te klein of er zit een scheur in.

Het gaat niet naar de supermarkt, maar belandt in veevoer, blijven op het land liggen of erger nog, wordt weggegooid. In de strijd tegen voedselverspilling wil de stichting Grien en Fjild in Buitenpost in samenwerking met de Hanzehogeschool de reststromen in de noordelijke landbouw in kaart brengen en daarvoor producten ontwikkelen die mensen wèl willen eten.

Nieuwe bestemming

Afgekeurd voedsel moet een nieuwe bestemming kunnen krijgen, vinden ze bij de stichting Grien en Fjild. Ze hebben met studenten van de Hanzehogeschool al een deel van hun onderzoek gedaan.

Ze becijferen dat bijna dertien procent van de landbouwproductie de consument niet bereikt. Het wordt om uiteenlopende redenen afgekeurd en eindigt als 'reststroom'. Maar die is wel eetbaar.

Broodpatat

Broodpatat, bitterballen van afgekeurde tomaten, pizzabodems van aardappelen zijn nieuwe bestemmingen die de sticht heeft ontwikkeld voor afgekeurde landbouwproducten. 'En dan valt er als boer ook meer mee te verdienen', zegt Theo Jansma van de stichting Grien en Fjild. 'Veel agrariërs hebben niet eens een besef wat ze weggooien.'

De stichting wil met die nieuwe producten inspireren en motiveren om voedselverspilling tegen te gaan.

Verspillingsmarkt

Dat gaan ze doen onder de naam 'VerspillingsMarkt'. Noordelijke boeren worden gevraagd een enquête in te vullen over wat ze van het land halen en wat daarvan niet kan worden verkocht voor menselijke consumptie. Zo moet er een goed beeld ontstaan over de reststromen en wat daarmee gebeurt.

'Uiteindelijk willen we daarmee meer nieuwe producten en bedrijvigheid ontwikkelen. Boeren kunnen er dan meer rendement uit halen', zegt Jansma.