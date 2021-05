Lopend Vuur: Die Lelylijn gaat er niet komen

De vier noordelijke provincies vragen een investering van 9,5 miljard euro voor de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor via Zwolle en Assen, zodat deze goede verbindingen nieuwbouw op grote schaal mogelijk maakt.

De lobby om het voor elkaar te krijgen is in volle gang. Tijdens de onlangs gehouden digitale talkshow Noord in Nieuwspoort lichtten de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen), Avine Fokkens (Friesland), Cees Bijl (Drenthe) en Jan de Reus (Flevoland) toe waarom het een goed idee is om de Lelylijn en de Nedersaksenlijn aan te leggen in ruil voor 220.000 woningen in de vier provincies.

Volgens commissaris van de Koning René Paas zorgt de lopende formatie wel voor onzekerheid. 'Er staan goede teksten over de Lelylijn in de verkiezingsprogramma's, maar in deze tijd houdt iedereen een slag om de arm. Nu is het zaak dat onze plannen in het regeerakkoord komen.' Paas is wél duidelijk met zijn boodschap voor de Lelylijn: ‘Het is nu of nooit.'

Gaat Den Haag met geld over de brug komen voor de spoorlijn of niet? Wat denk jij?

