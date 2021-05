Video: Eerste dassenfamilie in Westerwolde laat zich zien

'Je ziet vier jonge dassen spelen en op een gegeven moment komt daar de moeder bij', beschrijft Wolfs. Hij filmde de das ook nog eens op een plek waar ze nog nooit gespot zijn.

Ook ecoloog Leon Luijten van Staatsbosbeheer was blij verrast toen hij de beelden zag: 'Ik werd er trots van', zegt hij. 'Westerwolde is lang onbewoond gebleven door de das, maar het is hier een uitermate geschikt gebied.'

De das werd bejaagd en gestroopt

Sinds de jaren 60 komen er geen dassen meer voor in Westerwolde. 'Vroeger werden ze bejaagd en gestroopt', zegt de ecoloog van Staatsbosbeheer. 'Inmiddels is het in Nederland een beschermd dier en in dit gebied is voldoende voedsel, een goede biotoop en blijkbaar ook voldoende rust', stelt Luijten.

Dassenteller Bert Jan Wolfs weet dat er meerdere dassenfamilies zijn in het gebied. 'Af en toen kreeg je wat zwervers, maar je ziet nu dat ze blijven hangen', stelt hij. Wolfs schat de populatie dassen rond de dertig in Westerwolde.

In 2017 ook al paar dassen gespot

Vier jaar geleden werd de das weer voor het eerst gespot in de gemeente, namelijk in het meest zuidoostelijke puntje. Het ging toen om een paar dassen rondom Ter Apel. Maar echt verder verspreiden deden de dassen daar vooralsnog niet.

Er is nog plek zat in Westerwolde Leon Luijten - ecoloog Staatsbosbeheer

'Je ziet dat de dassen daar ten oosten van het Ruiten-Aa-kanaal blijven zitten', vertelt Wolfs. 'Ik denk dat ze meer trek hebben in Duitsland dan dat ze verder Nederland in willen. Zo'n kanaal is best een belemmering voor de das.'

Toch is de das zich nu ook noordelijker gaan verspreiden. Waar de familie precies is gespot wil Wolfs niet zeggen. Ecoloog Luijten hoopt dat de populatie blijft groeien: 'Er is nog plek zat in Westerwolde'.

Lees ook:

- Goed nieuws: de das voelt zich weer thuis in Westerwolde