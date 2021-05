Bourtange komt zaterdag opnieuw in beeld: 'Het zijn prachtige beelden'

Bourtange was dinsdagavond in volle glorie te zien in de uitzending van het Eurovisie Songfestival. Alle liedjes in de eerste halve finale kregen een zogeheten postcard voor hun liedje geplakt, van een mooie, maar niet per se bekende plek in Nederland.

Bij het elfde liedje, van België, waren daar ineens de beelden van Bourtange. 'Prachtige beelden van Bourtange', laat de trotse vestingmanager Henri Meendering weten. 'Eerlijk gezegd zat ik vol spanning, want je bent de hele dag bij de opnames geweest. Ze hebben hier toch zes à zeven uur gefilmd en dan ben je benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben.'

Leven onder embargo

Voor Meendering was één ding heel belangrijk. 'De luchtopnames, die moesten erin zitten. Dat is ons beeldmerk.'

De vestingmanager is sinds de winst van Duncan Laurence in 2019 direct begonnen met het lobbyen om Bourtange in beeld te krijgen tijdens de uitzending van het Songfestival. 'Toen zijn er op 17 maart opnames gemaakt en moesten wij ons stil houden', zegt Meendering lachend. Hij is inmiddels wel gewend aan het onder de pet houden van bijzondere gebeurtenissen, na het bezoek van de koningin vorige week. 'Ja, we leven hier een beetje onder embargo. Maar we hebben een mooi voorjaar.'

Meer overnachtingen

Nu België door is naar de finale komt Bourtange zaterdag ook weer langs. 'Ja, we zijn gekoppeld aan België', weet Meendering. 'Of we dan dezelfde beelden terugzien of dat het andere beelden worden, dat weet ik niet.'

Voor Bourtange is deze postcard een uitgelezen mogelijkheid om nog meer bekendheid te genereren. 'Het gaat hier nu al heel goed. De musea zijn hier nog niet open, maar het is al wel drukker dan vorig jaar', zegt Meendering. 'De rondleidingen nemen al toe en ook zijn er al meer overnachtingen.'

Kijk hier de postcard van Bourtange terug, met het optreden (op 55:04):

