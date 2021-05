Eindexamen doen in coronatijd: zijn leerlingen er wel klaar voor?

Jessica Snip zit op De Lindenborg in Leek. We volgen haar en jaargenoten Koen Klunder en Tessa van der Kaap tijdens hun eindexamenperiode.

Wel les, geen les, online les

Jessica kan hun laatste schooljaar nauwelijks reconstrueren, zo vaak veranderde het onderwijs weer. Tot aan de lockdown in december gingen ze gewoon naar school. Na de kerstvakantie waren ze als enige groep welkom maar wel op afstand van elkaar, met halve klassen tot gevolg. Jessica: 'We waren gesplitst over twee lokalen; het ene half uur was de docent bij de ene klas en het andere half uur bij de andere groep.'

Jessica leert op haar kamer (Foto: )

Toen 1 maart iedereen weer naar school mocht, kregen de eindexamenkandidaten juist weer minder les op school, want met de anderhalve meter afstandsregel paste niet iedereen in het gebouw. 'De ene helft kreeg toen fysiek les en de andere helft van de klas was daar online bij aanwezig', vertelt docent wiskunde Jeroen Rijnaard van De Lindenborg. 'Dat zijn niet de beste lessen. Het is heel moeilijk checken of leerlingen thuis ook die verantwoordelijkheid pakken.'

Koen Klunder deed dat in elk geval niet. 'In het begin kwam ik nog wel opdagen, maar of je veel doet achter dat schermpje? Echt niet!' Tessa van der Kaap vond het ook lastig. 'Het was veel voor jezelf werken en dan zit je met je telefoon ernaast, een beetje te snapchatten ofzo.'

Tessa leert in de keuken (Foto: )

Leerlingen zijn 'de put in gepraat'

De wiskundeleraar denkt dat het rare schooljaar zeker effect heeft op de eindexamenresultaten. 'Toen in het nieuws kwam dat er misschien opnieuw geen examen zou zijn, waren er veel leerlingen die dachten: waarom zou ik me dan nog gaan inzetten?' Volgens Rijnaard zijn de kinderen 'de put in gepraat door de media. De hele publieke opinie was: dit is een verloren generatie. Ze hebben geen sociaal leven meer en nu zijn ze ook nog niet voorbereid op het examen.' Hij heeft zich daaraan gestoord.

'Want ze hebben wel een basis van de vijf of zes jaar die ze naar school zijn gegaan. Er is nog een heleboel te bereiken! De vwo-ers hebben dat besef meer dan de havisten; daar maak ik me wel zorgen om.'

Hebben Jessica, Tessa en Koen achterstanden?

Jessica Snip is zelf havoleerling. Ze vindt het moeilijk aan te geven of ze echt achterstanden heeft opgelopen. 'Maar ik ben wel van mening dat ik op sommige vakken een achterstand heb', want dat kan haast niet anders, zegt ze. Engels vindt ze bijvoorbeeld moeilijk en ze heeft minder lesuren van dat vak gehad. 'Je hoort het daardoor ook minder.'

Tessa van der Kaap was bang voor achterstanden, maar kijkend naar haar cijferlijst concludeert ze dat het meevalt; ze staat geen enkele onvoldoende. 'Ik heb het altijd goed bijgehouden en nu zit ik hier en ik sta er prima voor.'

Koen Klunder is ervan overtuigd dat hij wel achterstanden heeft opgelopen. 'Maar dat ligt ook aan mezelf natuurlijk.'

Koen leert in de woonkamer (Foto: )

Meer zakkers? Dat moet haast wel

Wiskundeleraar Rijnaard gaat er vanuit dat er hoe dan ook meer leerlingen zullen zakken, ook omdat de school iedereen heeft laten overgaan. 'Normaal gesproken blijven in het voorexamenjaar best wat leerlingen zitten vanwege motivatieproblemen of omdat ze er qua niveau niet klaar voor zijn. Deze groep zit nu toch in het examenjaar; die komt gegarandeerd in de problemen.'

Temeer omdat ook vorig schooljaar al gemankeerd was door een maandenlange lockdown. 'Dan vallen er toch gaten. Die hebben we geprobeerd dit schooljaar te repareren, maar dat blijft lastig.'

Het is allemaal wat minder streng dit jaar

Vanwege de gebrekkige voorbereiding zijn de regels dit jaar soepeler. Zo mogen kandidaten twee vakken herkansen in plaats van één. Ook mogen ze één onvoldoende wegstrepen, zolang het geen kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) is. Jessica Snip vindt dat niet meer dan terecht. 'We hebben een gek jaar achter de rug en dan is het fijn dat ze ons een beetje helpen.'

Ook Tessa van der Kaap is er blij mee. 'Voor het geval ik het nodig heb; dat ik een vak weg mag strepen, bijvoorbeeld Duits.' Koen Klunder had het liefs helemaal geen centraal eindexamen gedaan, net als de kandidaten van vorig jaar. 'Mijn broer is op die manier geslaagd. Voor hem was dat eigenlijk wel chill.'

Liever geen 'gekke kunstgrepen'

Wiskundeleraar Jeroen Rijnaard had ook liever een andere oplossing gezien: de examens van dit jaar verplaatsen naar volgend jaar. 'En dat je het dit jaar dan wel mag proberen. Als je je diploma haalt, kan je door. Als je het niet wilt proberen, dan niet. Dan is de druk eraf en heb je geen gekke kunstgrepen nodig als een vak wegstrepen. Geef iedereen tijd en geld om de gaten die zijn ontstaan weg te werken.'

