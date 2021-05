Warming-up: FC Utrecht - FC Groningen

‘Oké boys. Namens de groep, bedankt voor de support. Dat is voor ons belangrijk. Wij zullen jullie beloven, morgen vol gas, 100%. We zien elkaar op de Grote Markt.’ Dat waren de woorden van Arjen Robben, die dinsdag de supporters toesprak die naar sportpark Corpus den Hoorn waren gekomen om de selectie van FC Groningen succes te wensen richting de play-off wedstrijd tegen FC Utrecht.

Vanavond speelt de Trots van het Noorden dan ook de belangrijkste pot van het seizoen. Het hele seizoen is er eigenlijk voor deze wedstrijd gespeeld door de equipe van Danny Buijs. Tegen AZ werden de play-offs definitief veiliggesteld en in totaal vijftig punten in de wacht gesleept. Dat is een prestatie op zich. Play-offs halen is leuk, verliezen is waardeloos.

De hoop is vanavond dan ook volledig gevestigd op Arjen Robben. De 37-jarige Bedumer trainde de laatste dagen volop om fit aan de aftrap te kunnen verschijnen. Dat is gelukt en bij FC Groningen hoopt iedereen op eenzelfde Robben die onlangs op De Oude Meerdijk in Emmen de sterren van de hemel speelde.

De vorm: FC Groningen

Ondanks de hele matige wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-0 verlies), werkt FC Groningen met veel vertrouwen naar de wedstrijd toe. Tegen de Blauwvingers werden Damil Dankerlui, Alessio da Cruz, Ramon Pascal Lunqvist en Arjen Robben buiten de basis gelaten om vandaag 100 procent te kunnen zijn. Mike te Wierik en Bart van Hintum keken vanwege een schorsing toe.

In de competitie waren FC Groningen en FC Utrecht twee keer aan elkaar gewaagd, beide wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Toch denkt Buijs dat FC Groningen in staat is om een hoger niveau aan te tikken dan destijds. Dat heeft te maken dat hij momenteel over een vrijwel fitte selectie beschikt.

De vorm: FC Utrecht

FC Utrecht begon zwak aan het seizoen. Maar de Domstedelingen sloten de competitie toch keurig af met een zesde plaats. Mochten de play-offs niet gewonnen worden dan wordt in Utrecht toch van een verloren seizoen gesproken, terwijl de competitie voor FC Groningen nu al geslaagd is. De druk zit er wat dat betreft vol op voor de ploeg van René Hake.

Bij Utrecht speelt Django Warmerdam op de linksbackpositie. De oud-speler van de Trots van het Noorden zal vanavond zijn handen vol hebben aan Arjen Robben die tegenover hem staat. Eljero Elia zette de boel - in gesprek met De Telegraaf - nog maar eens op scherp. ‘Het is mooi dat hij terug is', zei Elia. 'Ik heb respect voor zijn hele carrière. Maar iedereen moet wel normaal blijven doen. Het was wel tegen FC Emmen. Het wordt interessant om te zien, wat hij doet tegen clubs die meer tegenstand bieden.’

Waar moeten we op letten?

FC Groningen klampt zich vanavond vast aan de wedstrijd tegen datzelfde FC Emmen. Er werd tegen de Drenten enkele weken geleden met 4-0 gewonnen, dankzij een ontketende Arjen Robben. De opstelling ging destijds flink op de schop, nadat het al weken niet liep. Met diezelfde opstelling gaat FC Groningen proberen om de finale van de play-offs te bereiken. Alessio da Cruz mag het dus weer in de spits proberen en zal continu loeren op de steekpassjes van Robben.

Het spel aan de bal zal vooral een stuk beter moeten dan afgelopen zondag tegen PEC Zwolle. Dat is niet iets waar Buijs zich zorgen over maakt, want vanavond staat er een heel ander team op het veld dan zondag.

Historie

FC Groningen speelde tot nu toe vier keer eerder een play-offwedstrijd in Utrecht. Al die potjes gingen echter wel over twee wedstrijden. Van die wedstrijden werd er slechts één keer gewonnen, maar ook slechts één keer verloren. Twee keer werd het gelijk. Wat dat betreft is dat, net als dit seizoen ook al het geval was, dus prima in evenwicht.

FC Groningen Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Utrecht - FC Groningen begint om 18.45. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Wessel Dammers en Sam Schreck zijn vanwege een blessure niet inzetbaar. Gabriel Gudmundsson is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Matusiwa, Lundqvist, El Hankouri, El Messaoudi, Robben en Da Cruz.