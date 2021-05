Gerda las op Facebook dat haar zoon stierf bij een ongeluk: 'Ergste nachtmerrie'

‘Je weet niet wat je meemaakt, het is verschrikkelijk. Echt je aller ergste nachtmerrie’, vertelt de moeder.

Facebookbericht

Gerda gaat in gedachten terug naar 11 januari 2017. De datum die voor haar nog voelt als de dag van gister. ‘Ik weet nog goed dat ik die middag bij de kapper zat en vervolgens met een vrolijk gevoel naar huis toe ging. ‘s Avonds zouden mijn man en ik ergens naartoe gaan.’

Gerda en haar man Henk zijn later die middag samen thuis, net zoals zoon Jeroen. Hij is de tweede zoon van het stel en anderhalf jaar jonger dan broer Robert. Jeroen heeft een stoornis in het autistisch spectrum wat het voor hem moeilijk maakt zelfstandig te leven. Hij woont daarom nog thuis, Gerda ondersteunt hem.

‘Vlak voor het eten ging Jeroen naar zijn kamer’, weet Gerda nog goed. ‘Hij ging nog even met zijn tablet op Facebook kijken.’ En dan begint de nachtmerrie voor het gezin.

‘Robert, Robert Robert!’

Jeroen trekt een sprint naar de woonkamer. ‘Kijk! Robert, Robert, Robert!’ schreeuwt hij, waarna hij zijn tablet neergooit en wegrent. De familie wist op dat moment nog niet van het ongeluk.

Op het tablet staat een nieuwsbericht van RTV Noord over een auto-ongeluk tussen Vlagtwedde en Sellingen. ‘Verdrietig nieuws. Bij een ongeluk in Vlagtwedde is vanmiddag één persoon overleden’, is te lezen. Bij een bericht staat een foto waarop een auto is te zien die verdacht veel lijkt op die van Robert. ‘Jeroen wist het helemaal zeker, hij slaat details op die wij niet zien. Hij wist direct dat het de auto van Robert is.’

Eigenlijk ben je als een soort drenkeling aan het zoeken naar een reddingsboei, maar die is er niet Gerda Ots - verloor haar zoon

Twee uur gewacht

In blinde paniek belt moeder Gerda alle ziekenhuizen af, totdat ze bij het UMCG uitkomt. ‘Dan word je doorverbonden en krijg je iemand aan de lijn die zegt dat de slachtoffers zijn binnengebracht en dat ze ermee bezig zijn’, vertelt ze. Het gezin zou zo snel mogelijk gebeld worden.

‘Achteraf bleek dat de reactie van het ziekenhuis bewust zo vaag bleef. Zij wisten ook dat de politie naar ons onderweg was’, vertelt Gerda. Ze besluit na het telefoontje met 112 te bellen. Die blijven met haar aan de lijn totdat de politie op de stoep staat. Twee uur na het lezen van het Facebookbericht krijgt ze de tragische mededeling van de politieagenten.

Hoe die twee uur voor Gerda waren? ‘De hel op aarde’, beschrijft de moeder het. ‘Als je dit van een nieuwssite afleest, dan is er niemand die je op kan vangen. Eigenlijk ben je als een soort drenkeling aan het zoeken naar een reddingsboei, maar die is er niet’.

Robert is verongelukt, een vriend zat bij hem in de auto. Wat er exact gebeurd is, dat is na vier jaar nog steeds onduidelijk. De medepassagier heeft de klap overleefd, maar hij geeft volgens de familie geen duidelijkheid over het ongeluk. ‘De voormalige vriend van Robert beroept zich helaas op zijn zwijgrecht’, vertelt Gerda.

Gerda Ots doet haar verhaal:

Oordelen begint

De Facebookreacties onder de foto’s van het ongeluk hebben veel pijn gedaan. Reden voor Gerda om haar verhaal vier jaar later te vertellen. ‘Bijna dagelijks staan nieuwsberichten over ongelukken op Facebook. En ik begrijp heel goed dat media daarover berichten. Maar ik zou willen zeggen tegen de mensen die zo’n bericht lezen en direct reageren: denk na voordat je iets roept.’

De voorbeelden staan haar nog op het netvlies: ‘Mensen zeiden van alles! ‘Hij zal wel te hard hebben gereden’, ‘Er lag vast drugs in de auto’, ‘Of zelfs een pistool’, werd nog gezegd! Toen ik door de supermarkt liep hoorde ik mensen achter mijn rug om fluisteren.’

Begrijp het verdriet

Gerda hoopt dat mensen minder snel oordelen. ‘Het is verschrikkelijk om dit mee te maken. En daar komt nog iets bij: social media. Vroeger als iemand omkwam, had de politie alle tijd om de familie op de hoogte te stellen. Het nieuws stond vervolgens een dag later pas in de krant.’

‘Die tijden zijn er niet meer. Je opent tegenwoordig je Facebook en voordat je het doorhebt word je geconfronteerd met dingen die je liever niet ziet. En daar komen die reacties vervolgens nog eens bij.’

Ooit, als het leven ook voor ons ophoudt, komen wij elkaar weer tegen in het hiernamaals Gerda Ots

Gaat beter

Met Gerda en Henk gaat het ondertussen wat beter. ‘Er wordt zo nu en dan weer gelachen’, vertelt ze. Met Jeroen gaat het minder goed. ‘Hij is ernstig getraumatiseerd door het moment dat hij de foto’s voorbij zag komen. Af en toe kan hij niet met de heftigheid uit de voeten.’

Gerda Ots op de begraafplaats (Foto: RTV Noord)

Het gezin houdt hoop, mede ingegeven door hun geloof. ‘Het is ons gelukt om beetje bij beetje het leven weer op te pakken, maar het blijft zwaar zonder Robert. Ik loop elke week wel een paar keer naar zijn graf toe. Dan maak ik het mooi en steek ik kaarsjes aan. En ooit, als het leven ook voor ons ophoudt, komen wij elkaar weer tegen in het hiernamaals. Daar ben ik van overtuigd.’

Reactie RTV Noord

Omdat er vaker hatelijke reacties onder Facebook-verhalen worden geplaatst is RTV Noord vorig jaar gestart met de actie #Toueem. We willen daarmee bereiken dat mensen zich meer bewust zijn van de impact van reacties die ze onder verhalen plaatsen. Ook wachten wij en de politie langer met het melden van dodelijke ongevallen, zodat de politie meer tijd heeft familieleden te informeren. We houden reacties nog beter in de gaten en modereren strenger. Daarnaast proberen we sinds enige tijd auto's op foto's - zo veel mogelijk - minder herkenbaar te plaatsen.

Lees ook:

- Groninger is gezicht campagne Slachtofferhulp: 'Ook woorden kunnen veel pijn doen' (februari 2019)

- Ongeval in Vlagtwedde eist leven (januari 2017)