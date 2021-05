Statenoppositie richt pijlen op GroenLinks rond kolencentrale Eemshaven

Verschillende oppositiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat GroenLinks als grootste coalitiepartij in Provinciale Staten niet meer verzet heeft geboden bij het verlenen van een vergunning aan de RWE-centrale in de Eemshaven.

In de vergunning krijgt RWE toestemming om 15 procent extra biomassa bij te stoken in haar kolencentrale in de Eemshaven. Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) kan de provincie niet anders, aangezien de vergunningaanvraag aan landelijke regelgeving voldoet en moeten partijen die dit willen veranderen hun wensen op de formatietafel voor het nieuwe kabinet leggen.

'Middelvinger richting het klimaat'

Maar provinciale oppositiepartijen Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, Ons Groningen, Code Oranje en 50 Plus denken daar anders over.

‘Het pluche zit schijnbaar zachter dan het milieu’, zegt Ankie Voerman (Partij voor de Dieren). ‘Het is onbegrijpelijk dat dit college, deze coalitie, geen vuist gemaakt heeft tegen het Rijk. Het betekent in onze ogen een middelvinger richting het klimaat.’

‘Bij het bedrijf ESD gaat de provincie er wel flink tegenin, met rechtszaken en een juridische aanpak’, stelt Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). ‘Is RWE te groot, te belangrijk? Dit moet een duivels dilemma zijn voor GroenLinks. Het is de grootste partij in onze provincie, maar het verschuilt zich achter het Rijk, hoe de provincie Overijssel hier mee omgaat en achter het eigen college. GroenLinks kan toch zeggen dat het alles wil doen om dit te voorkomen?’

Bijstoken

Statenlid Arjen Nolles van GroenLinks zegt dat hij machteloos staat. ‘Wij als GroenLinks hebben hier zorgen over en hebben het provinciebestuur ook gevraagd of de vergunning geweigerd kan worden. Dat kan niet. De provincie Overijssel heeft in een soortgelijke situatie geworsteld, maar kon ook niet anders.’ Volgens Nolles voldoet de aanvraag van RWE, en is daarmee de kous voorlopig af.

Maar daar neemt Groninger Belang geen genoegen mee. ‘Het verhaal van de heer Nolles klinkt heel mooi, maar waarom zijn ze niet dwars voor dit voorstel gaan liggen?’, vraagt Petra Blink zich af. Nolles: ‘Ik kan niet voor een trein gaan liggen waar we helaas de bestuurder niet van zijn. Dat heeft geen zin.’

De provincie Groningen heeft toestemming verleend aan energiebedrijf RWE om in haar kolencentrale 15 procent extra biomassa bij te stoken. Het bijstoken van biomassa is omstreden, aangezien energiebedrijven ook gekapt hout gebruiken voor de bijstook in kolencentrales.

Lees ook:

- Kolencentrale RWE mag openblijven; provincie moet kijken naar bezwaren

- Kolencentrale RWE in Eemshaven krijgt groen licht voor bijstook biomassa