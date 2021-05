Gedicht Driek van Wissen komt in vijver Van Brakelplein in Stad

Driek van Wissen (1943-2010) is de enige Groninger dichter die het bracht tot Dichter des Vaderlands. Hij wordt nog altijd geroemd om zijn begrijpelijke poëzie.

‘Van Driek hangt in café De Wolthoorn en Brussels Lof een gedicht maar dat moet je maar net weten’, vertelt Douwe van der Bijl van de Stichting Straatpoëzie Groningen. ‘Wij dachten daarom aan een mooie plek in de buurt waar hij gewoond heeft zodat iedereen er naar kan kijken.’ Van Wissen woonde jaren lang in de Zeeheldenbuurt in de Stad.

Wij voeren vaak de eendjes met z’n tweetjes,

Met bikkelharde opgespaarde sneetjes.

Het is soms maar een kruimeltje per eend,

Maar toch helpen ook hier de kleine beetjes. Eendjes van Driek van Wissen

Een eend op een dukdalf

Vanwege de vijver heeft de stichting gekozen voor het gedicht Eendjes van Van Wissen. Kunstenaar Nadeschda Broere uit Oldehove heeft inmiddels een ontwerp gemaakt waar het gedicht van Van Wissen in is verwerkt. ‘Het is een eend op een dukdalf’, beschrijft Van der Bijl het ontwerp. ‘Het gedicht is verwerkt in de eend.’

De eend (Foto: Nadeschda Broere)

De stichting ziet het gedicht het liefst in de vijver van het Van Brakelplein staan. ‘Het moet technisch wel allemaal te realiseren zijn. Er zullen nog wel een paar hobbels te nemen zijn maar anders komt ie op de wal bij de vijver.’

De oude vrijer van Jan Goeverneur

Eendjes van Van Wissen is het tweede gedicht dat door de Stichting Straatpoëzie een plek krijgt in het Groninger straatbeeld. Eerder zorgde de Stichting er voor dat het gedicht De oude vrijer van Jan Goeverneur (1809-1889) een plek kreeg aan de gevel op de hoek van de Meeuwerderweg-Goeverneurstraat in de Oosterpoort.

Douwe van der Bijl, stichting Straatpoëzie Groningen (Foto: René Walhout/RTV Noord)

‘Wij vinden dat er meer poëzie in het straatbeeld moet komen,’ legt Van der Bijl uit. ‘We denken dat je er de boel mee opvrolijkt, mensen zien iets leuks, gaan het lezen, misschien nadenken. Ik word daar wel vrolijk van.’

Startschot crowdfundactie

Vrijdagmiddag om 16.00 uur is er bij de vijver aan het Van Brakelplein een korte bijeenkomst waar de Stichting het startschot voor de crowdfundactie geeft. Onder meer Jean Pierre Rawie en vertegenwoordigers van de buurtvereniging zijn daar bij aanwezig. Als het geld voor het project wordt binnengehaald verwacht Van der Bijl dat het gedicht van Van Wissen over een jaar in of naast de vijver van het Van Brakelplein zal staan. Informatie over de actie is hier te vinden.