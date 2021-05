Marumer verdachte van wapenhandel werd per ongeluk neergeschoten

Een arrestatieteam bij de inval in Oosterwolde (Foto: De Vries Media)

De Marumer (44) die in februari vorig jaar werd beschoten bij een wapendeal in Drachten, is per ongeluk neergeschoten.

Dat werd bekend tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. De man heeft nog steeds last van zijn been en problemen met lopen. Samen met een medeverdachte uit Hoogeveen stond hij voor de rechtbank in Leeuwarden.

De man maakt volgens justitie deel uit van een criminele organisatie. Hij zou in de wapenhandel zitten, die gerund werd vanuit een kringloopwinkel in Oosterwolde. Er werden in februari 2020 tien mensen aangehouden op verdenking van wapen- en drugshandel.

Pseudokoop

De Marumer werd aangehouden na een zogeheten pseudokoop: een opgezette transactie om iemand op heterdaad te betrappen. Eerder zette de politie zo’n dergelijke val ook al op. Daarbij werd een wapen van bijna vierduizend euro aangeschaft.

Dat geld was bijna verloren gegaan. De hond van de hoofdverdachte, de eigenaar van de kringloopwinkel in Oosterwolde, zou het geld te pakken hebben gekregen. De gehavende briefjes werden tijdens de doorzoeking van de kringloopwinkel in een plastic zak in een kluis gevonden.

Knal en heftige pijn

De tweede pseudokoop was ook meteen de zogeheten ‘klapdag’: de verdachten werden aangehouden. De Marumer werd klemgereden op de parkeerplaats van een hotel in Drachten. Hij hoorde plotseling een knal en had heftige pijn. Daarna schreeuwde de schutter: ‘politie, politie!’

De man uit Hoogeveen heeft een strafblad van achttien kantjes. Hij heeft een drugsprobleem en woont begeleid. De Marumer heeft een aantal opium- en geweldsdelicten op zijn naam staan, maar is de laatste tien jaar niet meer met de politie in aanraking gekomen.

Welke straf justitie tegen deze mannen eist, wordt op 1 juni bekend. Tot die tijd staan medeverdachten terecht. De uitspraak wordt verwacht op 29 juli.

