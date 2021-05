Tien zonneparkplannen Eemsdelta in de ijskast: 'We begrijpen niet waarom'

Het gaat onder meer om Middelstroom en Pure Energie. ‘Verbazingwekkend dat ons plan is afgekeurd’, zegt Jacomine Meyling van Middelstroom.

Drie uitgekozen

De gemeente Eemsdelta heeft uit dertien ingediende plannen drie gekozen om verder uit te werken. Het gaat om zonneparken bij Stedum, Nooitgedacht en Geefsweer. Met deze pilot wil Eemsdelta experimenteren op welke manier coöperaties en omwonenden samen kunnen werken bij het realiseren van zonneparken.

De zonneparken bij Spijksterriet en Middelstum zijn hierdoor van de baan, tot verbazing van de initiatiefnemers.

We willen weten waarom ons plan niet is goedgekeurd Jacomine Meyling - Middelstroom

‘We gingen ervan uit dat we een goed en volledig plan hadden ingeleverd. We hebben zelf vooraf al ingezet op participatie en acceptatie vanuit dorpsgenoten in Stedum en Middelstum. Op voorhand de omwonenden al informeren was geen eis vanuit de gemeente, maar vonden wij wel heel erg belangrijk’, zegt Meyling.

'Balen dat we verloren hebben'

‘Het was een wedstrijd en we balen dat we verloren hebben', vervolgt Meyling. 'We gaan nog in gesprek met de gemeente om de beoordeling te bespreken. We willen weten waarom ons plan niet is goedgekeurd. We vinden een uitleg belangrijk. Als we dat begrijpen, dan zullen we ook goede verliezers zijn.’

Ook bij Pure Energie heerst teleurstelling. De energiecoöperatie had plannen om een zonnepark in Spijk te realiseren. Het zou gaan om een park van circa dertien hectare bij Spijksterriet, ten noordoosten van het dorp.

We hebben het gevoel dat het op voorhand informeren van omwonenden ons geen goed heeft gedaan Maureen Bekke - Pure Energie

'Wij hebben er ook voor gekozen om van tevoren onze plannen kenbaar te maken, we vinden transparantie belangrijk. Ook wij gaan nog in gesprek met de gemeente om de beoordeling te bespreken. We hebben het gevoel dat het op voorhand informeren van omwonenden ons geen goed heeft gedaan’, zegt Maureen Bekke.

Een deel van de inwoners van Spijk keerde zich tegen de plannen van Pure Energie. Het zonnepark zou komen op cultuurhistorische grond en een aantasting van het landschap zijn. Een petitie tegen het zonnepark Spijksterriet is door meer dan negentig huishoudens ondertekend.

'Participatie belangrijk? Zien we niet terug'

Meyling sluit zich bij Bekke aan: ‘In de opdracht van de gemeente staat dat ze participatie belangrijk vinden, maar daar zien we weinig van terug. We zijn verrast dat een paar kilometer verderop, bij Stedum, het plan voor een zonnepark wel is goedgekeurd. Hier wisten de inwoners niks vanaf, dat lijkt mij niet de bedoeling. Wat ook vreemd is, is dat ons plan honderd procent lokaal eigendom zou worden. Dat zien we in de andere plannen niet terug.’

Door de keuze van de gemeente Eemsdelta gaan de coöperaties niet meer verder met hun plannen voor de zonneparken. ‘We hebben verloren en leggen ons erbij neer, mits de gemeente met een goede uitleg komt’, stelt Meyling.

Opluchting in Spijk

In Spijk heerst opluchting over het afgewezen plan van Pure Energie. ‘We zijn blij dat de plannen van de baan zijn’, zegt Nanco Nanninga van dorpsbelangen Spijk.

Toch heerst er in Spijk ook een dubbel gevoel. ‘We zijn heel blij dat het zonnepark niet in Spijk komt, maar het is wrang dat het nu komt bij buurtgemeenschap Nooitgedacht, dat grotendeels al wordt opgeslokt door de Eemshaven’, zegt Ab Reitsma, inwoner van Spijk en initiatiefnemer van de petitie tegen het zonnepark.

Lees ook:

- Eemsdelta biedt ruimte aan drie nieuwe zonneparken, elk 14 voetbalvelden groot

- Alles over zonneparken in Groningen