Afgelopen: FC Groningen uitgeschakeld in play-offs door FC Utrecht

90+6' Afgelopen! Het seizoen van FC Groningen zit erop. De treffer van Gustafson was beslissend.

88' Enorme kans voor Strand Larsen op de 1-1. De Noor komt in het strafschopgebied in kansrijke postie, maar schiet over.

86' Driedubbele wissel nog bij FC Groningen. Abraham, Suslov en Joosten in het veld voor Da Cruz, Lundqvist en El Hankouri.

79' Levensgrote kans op de gelijkmaker! Vrije trap komt op het hoofd van Te Wierik die vrij kan inkoppen, maar zijn inzet gaat over.

78' Doelpunt Gustafson. In de rebound knalt de Zweed de bal keihard achter Padt.

75' Gele kaart voor El Hankouri die Kerk haakt op de rand van de zestienmeter. Bal op gevaarlijke plek.

70' Dankerlui kopt uit een corner naast. El Messaoudi naar de kant, Strand Larsen is zijn vervanger.

62' Geel voor Lundqvist die zijn landgenoot Gustafson omver loopt. Boussaid eraf bij Utrecht, Ramselaar zijn vervanger.

59' Prima redding van Padt op een harde uithaal van Kerk. Van de Streek werd van de sokken gelopen, geen VAR-interventie.

58' Groningen komt beter in het spel in de tweede helft, balvaardiger en met meer druk naar voren. Corner gaat aan Da Cruz voorbij.

53' Vrije trap van Robben, van richting veranderd. Bal op de buitenkant van de paal, corner. Hoekschop levert niets op.

49' De wissel is daar, Van Kaam erin en Van Hintum met een blessure naar de kant.

48' Het ziet er slecht uit voor Van Hintum. Hij krijgt verzorging, Daniël van Kaam maakt zich klaar om in te vallen.

46' De tweede helft is begonnen. Geen wissels aan beide kanten, dezelfde 22 spelers op het veld.

45' Het is rust. Weinig tot geen kansen gezien voor beide doelen. Groningen in de verdediging geduwd, Utrecht kan nog niet profiteren.

38' Corner Groningen, Lundqvist slingert de bal voor. El Messaoudi komt tot koppen, maar ruim voorlangs.

35' Schot Maher, redding Padt. Het blijft 0-0.

34' Overtreding op El Messaoudi. Lundqvist probeert Oelschlägel te verschalken, op dak van het doel.

23' Kaartenfestival nu, ook Dankerlui verdwijnt in het boekje van Makkelie na een tackle op Boussaid.

20' Boussaid gaat ook op de bon nadat hij El Hankouri vloert die op een counter uit was.

17' De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Itakura die Van de Streek op de enkel raakt.

15' Kwartier onderweg. Utrecht de betere ploeg, Groningen in de verdediging gedrukt.

5' Goed begin van FC Groningen, veel balbezit en de nodige dreiging. Robben krijgt wat gefluit over zich heen na dat incident met Janssen.

2' Meteen een goede loopactie van Robben. Janssen houdt hem tegen en ontsnapt aan een gele kaart.

1' Het duel tussen FC Utrecht en FC Groningen is begonnen. Arjen Robben start in de basis bij de gasten.

Bij winst plaatsen de groen-witten zich voor de finale tegen Sparta of Feyenoord (die later vanavond tegen elkaar spelen, aftrap in Rotterdam is om 21.00 uuur) en is een ticket om de voorronde van de Conference League echt in zicht. Als de Utrechters in eigen huis te sterk zijn is het seizoen voor FC Groningen meteen afgelopen.

Aan elkaar gewaagd

Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe in de reguliere competitie. In Groningen eindigde het doelpuntloos; in Utrecht werd het ook een gelijkspel: 2-2. De Groningse goals kwamen toen op naam van Joosten en Strand Larsen. Ramselaar en Kerk scoorden namens de thuisploeg.