Live: FC Groningen moet storm van Utrecht zien te doorstaan

23' Kaartenfestival nu, ook Dankerlui verdwijnt in het boekje van Makkelie na een tackle op Boussaid.

20' Boussaid gaat ook op de bon nadat hij El Hankouri vloert die op een counter uit was.

17' De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Itakura die Van de Streek op de enkel raakt.

15' Kwartier onderweg. Utrecht de betere ploeg, Groningen in de verdediging gedrukt.

5' Goed begin van FC Groningen, veel balbezit en de nodige dreiging. Robben krijgt wat gefluit over zich heen na dat incident met Janssen.

2' Meteen een goede loopactie van Robben. Janssen houdt hem tegen en ontsnapt aan een gele kaart.

1' Het duel tussen FC Utrecht en FC Groningen is begonnen. Arjen Robben start in de basis bij de gasten.

Bij winst plaatsen de groen-witten zich voor de finale tegen Sparta of Feyenoord (die later vanavond tegen elkaar spelen, aftrap in Rotterdam is om 21.00 uuur) en is een ticket om de voorronde van de Conference League echt in zicht. Als de Utrechters in eigen huis te sterk zijn is het seizoen voor FC Groningen meteen afgelopen.

Aan elkaar gewaagd

Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe in de reguliere competitie. In Groningen eindigde het doelpuntloos; in Utrecht werd het ook een gelijkspel: 2-2. De Groningse goals kwamen toen op naam van Joosten en Strand Larsen. Ramselaar en Kerk scoorden namens de thuisploeg.