Blijdschap op Landgoed Nienoord: 'Hier is lang op gewacht'

Rond het middaguur telt de directeur van Landgoed Nienoord al honderd ouders met kinderen in de drie hectare tellende grote speeltuin en het zwemkasteel.

Lang gewacht

'Je ziet het aan de bezoekers, maar ook aan mijn personeel, dat ze lang op deze dag gewacht hebben', zegt Harold de Vries van het Landgoed.

Geiten knabbelen weer aan de kleren van gasten

De beroemde stoomtrein spoort zijn rondje en de geiten knabbelen weer nieuwsgierig aan de kleren van de gasten. Kortom, Nienoord is weer terug van weggeweest.

Veel Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land, dus we hopen op een goed seizoen Harold de Vries - Landgoed Nienoord

Door de coronamaatregelen is het park zo'n zes weken later aan z'n seizoen begonnen. Met de coronamaatregelen in acht genomen kan het pretpark nu maximaal 1200 gasten per dag ontvangen.

'Ergste lijkt achter de rug'

De speeltuin, de kinderboerderij, de attracties en het binnen -en buitenbad zijn weer (op afspraak) geopend. Deze week eerst nog even voor abonnementhouders, maar dit weekeinde ook weer voor andere bezoekers.

De Vries is optimistisch over de zomer: 'Het ergste lijkt achter de rug. Veel Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land, dus we hopen op een goed seizoen.'

