Staatssecretaris over Lelylijn: ‘Tijdens formatie boter bij de vis’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is zuinig over de kansen voor de Lelylijn. Ze noemt het financieren van een groot project als de Lelylijn ‘ontzettend complex’.

Dat laat Van Veldhoven weten in de commissie in de Tweede Kamer waar gesproken wordt over het Toekomstbeeld voor het Openbaar Vervoer in 2040. ‘Het financieren van zulke grote projecten is ontzettend complex’, zo meldt Van Veldhoven aan de commissie openbaar vervoer in de Tweede Kamer.

De fractiewoordvoerders van CDA, ChristenUnie, PvdA en de SP wilden van Van Veldhoven weten wat haar reactie is op de noordelijke inbreng voor het Deltaplan voor het Noorden, waarin het Noorden pleit voor 9,5 miljard aan investeringen in de Lelylijn, de Nedersaksenlijn, in ruil voor de bouw van 220.000 woningen.

'Paar uitwerkingsslagen'

Van Veldhoven constateert dat het plan is ingediend, maar dat er ‘nog een paar uitwerkingsslagen’ gemaakt moeten worden. ‘In het plan moet met name de samenhang met de woningbouw nog verder worden uitgewerkt’, zegt Van Veldhoven, die constateert dat dit ook nodig is om bijvoorbeeld de Lelylijn in het Nationaal Groeifonds te krijgen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is bang dat de Lelylijn onderaan de stapel van het Groeifonds belandt, omdat het plan nog niet compleet is en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het nadeel van de Lelylijn kan uitvallen.

Als we de gebruikelijke systematiek volgen is de kans groot dat de Lelylijn over de reling valt Pieter Grinwis - ChristenUnie

‘Als we de gebruikelijke systematiek volgen is de kans groot dat de Lelylijn over de reling valt’, zegt hij. Van Veldhoven geeft Grinwis gelijk dat iedere euro die in het Groeifonds is gemarkeerd voor een project, niet aan de Lelylijn kan worden uitgegeven.

Formatietafel

D66-Kamerlid Faissal Boulakjar constateert dat de Lelylijn aan de formatietafel aan bod zal komen. Grinwis en PvdA-Kamerlid Hababtu de Hoop willen dat D66 zich nog voor de formatie hard maakt voor de aanleg van de Lelylijn, maar Boulakjar houdt vast aan de formatietafel.

In de formatie zal er voor de Lelylijn boter bij de vis moeten komen, anders is het project niet te financieren Stientje van Veldhoven - Staatssecretaris

Dat antwoord sluit aan bij het beeld van staatssecretaris Van Veldhoven. ‘In de formatie zal er voor de Lelylijn boter bij de vis moeten komen, anders is het project niet te financieren.’

Haalbaarheidsonderzoek

Uit een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn, uitgevoerd in opdracht van Rijk en regio, blijkt dat de spoorlijn vanaf Lelystad via Heerenveen en Drachten maximaal 6,4 miljard euro zal kosten. Het Nationaal Groeifonds bevat een budget van maximaal 20 miljard euro. Tijdens de eerste ronde is er 2,5 miljard euro uitgegeven aan infrastructuur in ons land, onder meer door een miljard te investeren in het verlengen van de Noord/Zuidlijn.

Lees ook:

- CdK Paas over lobby Lelylijn: ‘Nu of nooit’

- Noorden wil 220.000 extra woningen bouwen in ruil voor Lelylijn en Nedersaksenlijn