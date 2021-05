Trouwlocaties weer iets in trek, al houdt het nog niet over

De trouwlocaties in onze provincie zien dat de markt weer iets aantrekt, al houdt het nog niet over. Veel trouwerijen zijn door de coronacrisis uitgesteld. Afspraken die vorig jaar waren gemaakt, werden doorgeschoven naar dit jaar en afspraken van dit jaar naar een datum volgend jaar. Trouwlustigen zijn ook nu nog voorzichtig met hun planning.

'Ik heb nog niet het idee dat de vlag uit kan', zegt Marola Claessen, eigenaar van De Amshoff in Kiel-Windeweer. Dat is de laatste drie jaren verkozen tot populairste trouwlocatie van de provincie Groningen. 'Ik had gehoopt dat we al 'los' konden, maar veel mensen zijn nog afwachtend.'

Doorgeschoven

De Amshoff heeft zo'n 20 tot 25 trouwerijen per jaar. Verreweg de meeste daarvan in het voorjaar en de zomer. De vraag is of Claessen dat aantal dit jaar haalt. De trouwerijen die van vorig jaar naar dit jaar zijn doorgeschoven, moeten dan wel plaats gaan vinden.

Veel mensen willen pas trouwen als echt duidelijk is dat er geen beperkingen door coronamaatregelen zijn. 'Voor eind dit jaar is er zeker nog ruimte', zegt Claessen.

Nauwelijks extra afspraken

Gerda Boer van Landgoed Ekenstein in Appingedam heeft een vergelijkbaar relaas. 'Er zijn weinig extra afspraken. Mensen wachten af.'

Ekenstein herbergt in normale tijden drie tot vier trouwerijen per maand, met mei, juni en juli als drukste maanden. Ook Boer bespeurt terughoudendheid bij trouwlustige stellen. 'Er is wel gereserveerd voor juni, maar ik vraag me af of het doorgaat.'

Voorzichtigheid troef

Bij andere populaire trouwlocaties is het beeld niet anders. Het Schimmelpenninck Huys in Groningen bijvoorbeeld, waar per jaar zo'n twintig trouwerijen zijn, is zeker niet volgeboekt. Daar merken ze wel dat mensen zich weer oriënteren op een mogelijke trouwerij in de binnenstad.

'Het begint vol te lopen voor eind juni, juli en augustus, maar mensen zijn nog wel voorzichtig', aldus een medewerker.