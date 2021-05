FC Groningen ziet in Utrecht Europese droom uiteenspatten

Volg hier live de nabeschouwing:

Beslissing

De beslissing viel in de 77e minuut. Na een overtreding op de rand van de zestien kreeg Utrecht een vrije trap. Gustafson bracht de bal in, maar schoot in de muur. De bal bleef even hangen en kwam via Matusiwa weer terecht voor de voeten van de Zweed. Dit keer haalde de middenvelder verwoestend uit en liet Padt volledig kansloos.

Eerste helft

Beide ploegen gaven elkaar zoals verwacht weinig toe. In de eerste helft gebeurde er weinig, maar de tweede 45 minuten waren een stuk leuker. Robben was in de 53e minuut dichtbij de openingstreffer. De Bedumer nam een vrije trap die via de muur op de buitenkant paal terecht kwam. Padt stopte daarna een hard schot van Kerk.

Wissels

Buijs bracht in de slotfase vervolgens nog een driedubbele wissel met Suslov, Abraham en Joosten. FC Groningen kreeg twee grote kansen op de gelijkmaker. Eerst kopte Te Wierik uit vrije positie over na een indraaiende vrije trap. Strand Larsen kreeg ook nog een enorme kans op de 1-1, maar de Noor schoot over. En zo eindigt het seizoen van de groen-witten toch in mineur. Het was meteen de laatste wedstrijd van doelman Sergio Padt voor FC Groningen. Robben hield het de hele wedstrijd vol, maar kon zijn ploeg niet aan succes helpen.

Lees ook:

- FC Utrecht - FC Groningen: wie was de beste FC'er?