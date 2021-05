Over twee weken duidelijkheid over Gerrit Krolbrug, nieuwe mogelijk in 2026

Rijkswaterstaat doet de komende 14 dagen onderzoek naar de staat van de brug, en blikte daarop woensdagavond in een sessie met de Groningse gemeenteraad vooruit.

Brug gestremd voor autoverkeer

De Gerrit Krolbrug is sinds vrijdagnacht niet meer te gebruiken door autoverkeer. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de twee zijbruggen, eventueel met de fiets aan de hand. Schepen kunnen sinds maandagavond de brug weer passeren.

Normaal gesproken wordt de brug per dag door 15.000 fietsers en voetgangers gebruikt. Daarnaast gaan er 3.500 auto's overheen.

Inspectie

'We kijken de komende tijd of het mogelijk is om de brug te herstellen, en zo ja in welk tijdsbestek', zegt Rijkswaterstaat. 'Daarbij kijken we niet alleen naar het brugdek, maar ook naar de landhoofden.' Dat zijn de twee punten waar de brug aansluit op de wal. Aan beide zijden van de brug is schade.

Waar nodig en mogelijk helpen stewards mensen coronaproof naar boven Joost de Ruig - algemeen directeur RWS Noord-Nederland

De komende twee weken staan er stewards bij de brug om mensen te informeren. 'Waar nodig en mogelijk helpen die mensen coronaproof naar boven', zegt Joost de Ruig, algemeen directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Vanaf donderdag komen er aan beide zijden van de brug ook busjes te staan. Die kunnen minder valide gebruikers van de brug naar de andere kant helpen, en rijden via één van de bruggen over het Van Starkenborghkanaal die nog wel in gebruik zijn. Of die busjes na de komende twee weken blijven rijden hangt af van het aantal mensen dat er gebruik van maakt.

Tijdelijke verbinding

Mocht de Gerrit Krolbrug niet te repareren zijn, dan komt er mogelijk een tijdelijke verbinding ter hoogte van de brug. 'Maar daarover wil ik de verwachtingen wel temperen', zegt algemeen directeur De Ruig. Hij zegt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een tijdelijke brug of een pontje.

De zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug in Stad (Foto: Ruben Huisman/112 Groningen)

Rijkswaterstaat bekeek die mogelijkheden ook al na de aanvaring van de Paddepoelsterbrug, in september 2018. Die brug lag een stuk verderop over hetzelfde kanaal. 'Daar bleken een tijdelijke brug of een pontje niet mogelijk, maar we willen er voor deze locatie wel naar kijken', zegt hij.

Een andere mogelijkheid om de overlast te beperken is om één of beide loopbruggen te voorzien van een hellingbaan. Fietsers zouden dan over die brug kunnen fietsen, en niet meer hoeven afstappen. 'Als de scholen weer fysiek opengaan willen er waarschijnlijk wel heel veel fietsers over de brug. Maar het moet ook niet zijn dat iedereen er dan overheen crosst.'

Compensatie voor bedrijven

Intussen zijn er bij ondernemers in de buurt van de brug zorgen over teruglopende inkomsten en een verminderd aantal klanten. Rijkswaterstaat heeft voor hen goed en slecht nieuws.

'Er is een compensatieregeling, maar ik moet ook hier de verwachtingen temperen', zegt de algemeen directeur. 'Er moet bij hen een aanzienlijk deel aan inkomsten wegvallen. Mijn ervaring uit andere crises is dat je het wel erg stevig moet kunnen aantonen wil je in aanmerking komen. En de bedrijven blijven bereikbaar, al moeten mensen daarvoor omrijden. Maar ik denk dat de schade niet zo groot is', zegt hij na vragen van SP-raadslid Wim Koks.

Nieuwe brug in 2026

De gemeente praat later dit jaar over de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Die stond voor de aanvaring al op de agenda: de grote vraag is hoe hoog de nieuwe brug wordt.

In november moet duidelijk zijn welke brug er in de toekomst tussen de wijk De Hunze en de Korrewegwijk ligt. Het is al wel zeker dat het ongeveer vijf jaar duurt voor die brug in gebruik is, al wil de gemeente nog bekijken of het mogelijk is die periode te verkorten.

