Studenten klaar met groei van universiteit: vol = vol!

'Zeg doei tegen de groei. Vol is vol!' Met deze leus voert de Groninger Studentenbond actie tegen de almaar groter groeiende Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de studentenbond had de universiteit drie jaar geleden minder dan 30.000 studenten en gaat dat nu al richting de 40.000.

Dit jaar zijn er 25 procent meer vooraanmeldingen van eerstejaars studenten die naar de stad Groningen willen komen. Bij de andere universiteiten in ons land ligt dat gemiddelde op vijf procent.

Schaarse woonruimte

Het groeiende aantal Groningse studenten gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en de al schaarse woonruimte voor studenten, meent de studentenbond.

De kwaliteit van het onderwijs komt ernstig in het geding als we zo blijven groeien Marinus Jongman - Groninger Studentenbond

Voorzitter Marinus Jongman is van mening dat die enorme aanwas van studenten de universiteit boven het hoofd groeit. Oók financieel, omdat het rijk op de bijdrage per student de laatste jaren flink is gekort.

Docenten zijn overwerkt

'Door de enorme financiële druk die hierdoor is ontstaan, kan de universiteit de huidige groei gewoon niet aan. Docenten zijn overwerkt en staan op het punt van omvallen. Meer en meer colleges worden door docenten zonder onderzoekstijd of door student-assistenten gegeven omdat iets anders te duur is. Sommige studies krijgen straks drie keer zoveel eerstejaars. De kwaliteit van het onderwijs komt ernstig in het geding als we zo blijven groeien,' stelt Jongman.

Door overal stickers te plakken met de leus 'Zeg doei tegen de groei. Vol is Vol!' roept de Studentenbond de universiteit op een einde te maken aan deze ontwikkeling.

