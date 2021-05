Buijs: 'Enorm teleurgesteld, maar daarachter zit trots'

Na de 1-0 nederlaag tegen FC Utrecht is het seizoen afgelopen voor FC Groningen. Trainer Danny Buijs baalde dat zijn ploeg het duel niet naar zich toe had getrokken.

'Op dit niveau gaat het om details. Dan sta je na afloop met lege handen. Bij het doelpunt moet Mo El Hankouri aan de noodrem trekken op een moment dat Utrecht eigenlijk niet in de wedstrijd zit. En zelf missen we twee honderd procent kansen tegen een ploeg die heel weinig weggeeft. In de tweede helft heb je pech met die bal op de paal. Toch ben ik ook trots. Er zijn acht basisspelers vertrokken aan het begin van het seizoen en we spelen bijna het hele jaar top-zeven. Als we dit structureel willen volhouden moet de kwaliteit omhoog.'

Bal moet erin

Centrale verdediger Mike te Wierik had tien minuten voor tijd de gelijkmaker op het hoofd. 'Dit past wel een beetje in het beeld van mijn seizoen,' zegt Te Wierik schamper. 'Die bal moet er gewoon in. Klaar. Het is een leeg gevoel nu. Mentaal was het een zwaar seizoen, ook voor mezelf. Dat half jaar in het buitenland bij Derby County, daar heb ik toch wel een tikje van gehad. Heeft ook langer doorgewerkt dan gedacht. Wel blij dat de club mij zo graag weer terug wou halen. Die misser spookt nog wel even door mijn hoofd.'

Laatste duel Padt

Door de nederlaag was het ook meteen de laatste wedstrijd van Sergio Padt in een FC Groningen-shirt. 'Die tegengoal kwam wel even binnen, dan weet je dat je nog maar tien minuten hebt om het recht te zetten. Zeven jaar is niet niets geweest. Ik heb hele mooie tijden beleefd met deze mooie club. Nu begint een nieuw hoofdstuk en moet ik deze periode afsluiten. Dat hakt er wel in.'