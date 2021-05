Stadspark kan zich opmaken voor grootschalige aanpak

Een drukbezocht optreden tijdens Stadspark Live in 2019 (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Met name de coalitiepartijen zijn zeer te spreken over het plan. De PvdA vindt het fijn om te zien dat er meer groen zal komen en er ook meer ruimte komt voor evenementen. 'De Hoornseplas en het Noorderplantsoen zijn overvol en wij denken dat er wel wat meer activiteiten in het Stadspark gehouden kunnen worden', zegt Jan Pieter Loopstra.

Omwonenden vrezen overlast

Vooral omwonenden hebben zich de laatste tijd geroerd, velen vrezen overlast door de toenemende evenementen. Loopstra vindt dat het park voor ieder wat wils biedt. 'Ik heb natuurlijk naar de omwonenden geluisterd, maar ik heb ook met veel mensen gesproken die het mooi vinden dat er evenementen gaan komen.'

Volgens de PvdA zal de overlast niet gaan toenemen met het nieuwe plan.

Het wordt een park voor mensen die houden van reuring en rust Cecile Nieuwenhout - GroenLinks

GroenLinks, de grootste partij van Groningen, is eveneens trots op de plannen. 'Het wordt een park voor mensen die houden van reuring en rust', zegt Cecile Nieuwenhout.

De gemeente is eveneens van plan om evenementen, zoals concerten op de drafbaan, duurzamer te organiseren. Zo moeten er geen dieselgeneratoren meer staan te draaien, maar vaste stroompunten worden aangelegd. GroenLinks is blij met die 'duurzaamheidsslag'.

Komt Guns N Roses met de trein?

SP-raadslid Daan Brandenbarg verslikt zich bijna als de coalitiepartij die woorden uitspreekt. 'Denkt u nou echt dat Guns N Roses met de trein komt? Die komen toch echt met vliegtuigen en gebruiken vrachtwagens die op diesel rijden. Ik snap wel dat u het als duurzaam verkoopt, maar u snapt toch ook dat het anders zit?', vraagt hij aan GroenLinks-raadslid Nieuwenhout.

Die erkent dat er nog vele stappen zijn te zetten, maar de stappen die de gemeente nu neemt zijn in haar ogen wel een stap in de goede richting.

Dit doet geen recht aan alle burgers van Groningen. Hiermee gaan we aan het handje lopen van de evenementen business PVV

Niet iedereen is te spreken over de plannen. De PVV vindt dat het park vooral een park wordt voor jongeren die zich thuis voelen bij D66 en GroenLinks. 'Dit doet geen recht aan alle burgers van Groningen. Hiermee gaan we aan het handje lopen van de evenementen business. De gemeente luistert niet naar de inwoners.'

Ook de Stadspartij vindt dat er niet goed is geluisterd naar inwoners die kritiek hebben op de plannen. 'De coalitiefracties reageerden daar niet op, tenzij het hun uitkwam. Er is geen kritische coalitie en geen tegenmacht', aldus Sijbolts.

24 geluidsdagen

Er zijn in totaal 24 zogenoemde geluidsdagen voor het gehele Stadspark. Twaalf voor de huidige drafbaan en Twaalf voor de rest van het Stadspark. Daarnaast zijn er ook nog eens twaalf geluidsdagen voor het dichtbijgelegen van de SuikerUnie. Het CDA vraagt aandacht voor de overlast die dat alles met zich meebrengt, helemaal omdat naar verwachting het aantal evenementen zal toenemen in het Stadspark.

'Er gaat geen geld naar het voorkomen van overlast', zegt René Bolle. 'Wij vinden overlast toch wel een beetje een ondergeschoven kindje in dit geheel.' Bolle hoopt dan ook dat de wethouder meer oog gaat krijgen voor het voorkomen van overlast. 'Wij denken dat dit alles teveel overlast gaat opleveren.'

Speciale commissie

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er een parkcommissie gaat komen. Die commissie moet in gesprek gaan met mensen die plannen willen uitvoeren in het park. Zo kan onder meer de initiatiefnemer van de openluchtbioscoop in gesprek gaan met die nog op te richten commissie.

Naar verwachting stemt een politieke meerderheid tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in met de aanpak van het Stadspark. 100% Groningen en de Stadspartij vinden echter dat er nog teveel onduidelijkheden zijn in het plan en vinden dat het nemen van een besluit te vroeg komt. Op dit moment is er geen politieke meerderheid die dat ook vindt, maar wellicht ontstaat die nog.

