Lopend Vuur: Moeders moeten overal borstvoeding kunnen geven

De vrouw werd in Bordeaux beledigd en geslagen, omdat ze haar baby van zes maanden de borst gaf. De baby begon te huilen, omdat hij honger had. De vrouw die in een rij stond, gaf haar zoon daarop de borst.

In Frankrijk is veel ophef ontstaan over het incident. Officieel is het toegestaan om op straat of in het openbaar een baby de borst te geven.

Het geven van borstvoeding levert wel vaker commotie op. Zo kwam KLM twee jaar geleden onder vuur te liggen, omdat de vliegtuigmaatschappij aan het vluchtpersoneel had laten weten dat een voedende moeder gevraagd mocht worden haar baby en haar borst te bedekken als andere passagiers daar aanstoot aan namen. Na veel reacties op sociale media trok KLM het bericht in.

Hoe kijk jij hier naar?

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de facebookpagina van Radio Noord.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Die Lelylijn gaat er niet komen

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. Van de 5.967 stemmers denkt 70 procent inderdaad dat die lijn er niet gaat komen. 30 procent is optimistischer en gelooft nog wel in de komst van de snelle spoorverbinding.