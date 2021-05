Itakura gekozen tot beste FC'er, maar 'Mo verdient speciale vermelding'

Volgens FC Groningen-volger Stefan Bleeker is Itakura de verdiende winnaar. Bleeker weet nog goed dat de Japanner door toenmalig algemeen directeur Hans Nijland werd aangekondigd. 'Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bioscoop naast de Euroborg. Nijland kwam met Itakura van Manchester City op de proppen. Hij speelde dat seizoen niet en iedereen dacht: Wie is die knakker die voor anderhalf jaar gehuurd is, maar niet speelt?'

Ondanks zijn beperkte communicatie is Itakura echt een leider in het veld Stefan Bleeker - volgt FC Groningen op de voet

Het seizoen erop was Itakura vanaf de eerste wedstrijd basisspeler. 'Je zag steeds beter hoe goed hij was en hij heeft die lijn doorgetrokken. Hij heeft een ontzettend goede timing en kan een tegenstander uitschakelen. En hij maakt voetballend stappen. Hij durft steeds vaker in te dribbelen en met ruimte in de rug te voetballen. Ondanks zijn beperkte communicatie is Itakura echt een leider in het veld. Als je binnen zo'n korte tijd al een paar keer de aanvoerdersband hebt mogen dragen, dan zegt dat wel iets over zijn rol en status bij de FC.'

'Het is mede aan hem te danken dat de verdediging zo ontzettend solide was afgelopen seizoen. Ze hebben minder goals tegen gekregen dan bijvoorbeeld AZ en Vitesse. Toen Samir Memisevic wegging, was de vraag: wie kan dat opvangen? Eigenlijk heeft niemand het meer over Memisevic gehad sinds Itakura er staat. Dat is zijn eigen verdienste. En hij heeft geen minuut gemist dit seizoen. Dat is vrij uniek en zegt iets over hoe fysiek sterk hij is. Dat krijg je er bij hem gratis bij.'

Uiteindelijk is dit de top-10 van de verkiezing van Speler van het Jaar.

Bijna wekelijks verkozen

Itakura viel bij 32 van de 36 duels in de punten. 'Wordt er dan extreem veel vanuit Japan gestemd?', vroegen we ons af. Het antwoord: nee. Bij alle wedstrijden kwam zo'n 99 procent van de stemmen uit Nederland.

Duitse stemmen

Uitzondering was de poll na de competitiewedstrijd FC Emmen - FC Groningen. Nog steeds kwam veruit de meerderheid van de stemmen uit Nederland, maar er was een opvallende piek te zien met stemmen uit... Duitsland. De reden: Arjen Robben.

Robben won de poll met overmacht (85 procent van de stemmen), daar kon de rest van het seizoen niemand aan tippen. Ook het aantal stemmen was na afloop van dit duel opvallend, namelijk 2,5 keer zo hoog als anders.

'Mo'

Volgens Bleeker is er echter nog iemand die eruit gelicht moet worden naast Itakura en stemmenmagneet Robben. 'Mo El Hankouri verdient nog een speciale vermelding. Hij is uitgegroeid van schlemiel tot boegbeeld.'

Mo El Hankouri houdt drie spelers van Heracles Almelo bezig (Foto: Orange Pictures)

'Hij kon aan het begin van het seizoen niets goed doen en dat deed hij ook niet. Maar ondanks de kritiek en de twijfels heeft-ie iedereen stil gekregen. Hij heeft een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Mo is de vertolking van het FC Groningen-dna.'

Debutanten scoren op de valreep

In totaal kregen er dit seizoen 22 spelers punten voor onze verkiezing. Twee debutanten voegden zich na de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle bij dit aantal. Björn Meijer (derde plek) en Leonel Miguel (vierde plek) kregen achter Robben en Sergio Padt genoeg stemmen voor punten.

Lees ook:

- Honderden FC-fans bedanken spelers bij nachtelijke aankomst

- FC Groningen ziet in Utrecht Europese droom uiteenspatten