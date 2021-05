Personeel EEW in Delfzijl voert actie, en de directie doet mee

‘Het gaat ons niet om een hoger loon, maar we willen dat de overheid de importheffing op restafval uit het buitenland afschaft’, legt Joosje de Lang van vakbond FNV uit.

‘We zijn het eens met de beoogde doelstelling van die heffing. We moeten goed nadenken over onze klimaatdoelen, maar die importheffing zorgt er niet voor dat die doelen worden gehaald’, vindt De Lang.

Het afval wordt op een minder milieuvriendelijke manier verwerkt in de rest van Europa, waardoor er meer Co2 in de lucht komt Joosje de Lang van vakbond FNV

Minder uitstoot van Co2?

De belasting op het importeren van restafval uit het buitenland is begin vorig jaar ingevoerd. Het doel is minder Europees afval naar ons land halen en verwerken, waardoor we minder Co2 uitstoten. De Lang: ‘Maar nu wordt het afval op een minder milieuvriendelijke manier in de rest van Europa verwerkt, waardoor er meer Co2 in de lucht komt.’

We zijn al twee jaar in onderhandeling met het ministerie, maar daar is men doof voor argumenten helaas Léon Dirrix van EEW

Léon Dirrix van EEW en Joosje de Lang van FNV staan dit keer aan dezelfde kant (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Directie doet mee

De directie van EEW staat sympathiek tegenover de actie, die ook op andere plekken in Nederland wordt gevoerd. ‘We zijn al twee jaar in onderhandeling met het ministerie, maar daar is men doof voor argumenten, helaas’, vertelt Léon Dirrix van EEW. ‘Als de hoeveelheid afval afneemt, gaat dat banen kosten. Hoeveel banen weten we niet precies, maar het gaat om veel.’

Dinsdag gaan de afvalverwerkers weer naar Den Haag om te praten. FNV biedt daar dan ook een petitie tegen de importheffing aan. ‘Er ligt een alternatief plan’, zegt De Lang. ‘We hopen dat ze daar naar willen kijken.’

Bekijk hier de pdf met het volledige alternatieve plan.

Lees ook:

- EEW mag doorgaan met afval verbranden

- EEW Energy from Waste en provincie proberen bij RvS sluiting te voorkomen

- Afvalverwerker Delfzijl moet uitbreidingsplannen beter onderbouwen