Tientallen miljoenen voor digitale beveiliging op Gronings spoor

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur heeft de noordelijke spoorlijnen toegevoegd aan het zogeheten ERTMS-programma om het Europese beveiligingssysteem in te voeren. 'We hebben lang gelobbyd om onderdeel van dat programma uit te mogen maken', zegt een blije Fleur Gräper (D66) namens de provincie.

Wat is ERTMS?

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is volgens ProRail de internationale standaard voor treinbeveiliging. Het ERTMS-systeem wordt in treinen ingebouwd en in de infrastructuur van het spoor. De spoorbeveiliging wordt daardoor digitaal.



Het digitale beveiligingssysteem vervangt het analoge Automatische Trein Beïnvloeding-systeem. Dat reageert op het moment dat een trein langsrijdt. De volgende trein kan er pas langs bij voldoende remtijd. Het systeem is gebaseerd op de zwaarste treinen die er zijn, waardoor er onnodig tijd verloren gaat. Het ATB-systeem is verouderd en volgens ProRail onvoldoende toegespitst op de toenemende drukte op het spoor.

Meer treinen laten rijden

Met dit Europese beveiligingssysteem op het spoor kunnen treinen veel efficiënter rijden, legt Gräper uit. En hierdoor kan tot haar genoegen ook het geautomatiseerd laten rijden van treinen verder worden uitgerold.

Anders ben je misschien pas in 2060 of 2080 aan de beurt Fleur Gräper - Provinciebestuurder

'Met het geautomatiseerde treinverkeer weet je helemaal precies waar welke trein rijdt en heb je meer capaciteit. De lichte Arriva-trein heeft een remweg van nog geen kilometer, terwijl het ATB-systeem rekening houdt met de remweg van een oude stoomlocomotief. Met de Arriva-trein kun je meer treinen achter elkaar laten rijden.'

'De Tweede Kamer wilde het systeem eerst eigenlijk alleen op de hele intensieve lijnen doen', vertelt Gräper over de lobby. 'Wij hebben aangegeven dat de Noordelijke lijnen goede proeftuinen zijn. ProRail heeft daar onderzoek naar gedaan en dat onderzoek was heel positief.'

Anders pas in 2060 aan de beurt

Het bestaande ATB-beveiligingssysteem op het Groningse spoor zou binnen nu en vijf jaar vervangen moeten worden. Eigenlijk zouden Groningen en Friesland dan opnieuw een analoog ATB-systeem krijgen. Dat gaat zo lang mee, dat het nog jaren zou duren voordat het spoor gemoderniseerd zou worden.

'De kans dat we achteraan zouden moeten aansluiten is dan heel groot. Dan ben je misschien pas in 2060 of 2080 aan de beurt.' In plaats daarvan komt het European Rail Traffic Management System al in 2026 naar Groningen en Friesland.

Miljoeneninvestering in noordelijk spoor

Het Rijk investeert zestig miljoen euro in de spoorbeveiliging, maar omdat de treinen ook aangepast moeten worden is er ook geld nodig van de beide provincies. Groningen legt twintig miljoen op tafel en Friesland tien miljoen.

Het biedt belangrijke voordelen: zo kunnen we makkelijker de grens over rijden Fleur Gräper - Provinciebestuurder

'In totaal ontketent dit een investering van 350 miljoen euro in het noordelijk spoor', aldus Gräper. 'Het biedt ons hele belangrijke voordelen: zo kunnen we in de toekomst makkelijker de grens over rijden, want het is een Europees systeem en we kunnen in een hogere frequentie rijden zonder dat we daarvoor nieuwe infrastructuur hoeven aan te leggen.'

Het ERTMS-systeem ligt al op ongeveer tien procent van het Nederlandse spoor, waaronder de Betuweroute, de Havenspoorlijn, de Hogesnelheidslijn-Zuid, de Hanzelijn en het traject Amsterdam-Utrecht. Als ERTMS volledig is ingevoerd, zijn er geen seinen meer nodig om het spoor te beveiligen en is er ook minder vaak werk aan het spoor nodig.