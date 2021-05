Als mensen geen boeken kunnen lenen, kopen ze er (iets) meer

Boekhandelaar Allard Steenbergen van Godert Walter in de Oude Ebbingestraat merkte het meteen toen het Groninger Forum dichtging voor publiek: ‘We kregen klanten die zeiden dat ze hier dan maar de boeken kochten die ze anders hadden geleend.’

Eenzelfde observatie heeft manager Tjitske de Zee van de Groningse vestigingen van Van der Velde. En Harm Riemer, van de gelijknamige boekhandel aan de Nieuwe Ebbingestraat zag het effect niet in de stad-Groningen, maar wel in zijn filiaal in het centrum van Amersfoort: ‘Het ging dan vooral om boeken die net waren uitgekomen.’

'Blij dat er bibliotheken bestaan'

Ze zijn er eenstemmig in dat ze nog geen last hebben van concurrentie van de heropende bieb. ‘Ik merk nog geen verschil,’ zegt Steenbergen, ‘maar dat kan natuurlijk ook komen omdat het nu druk is in de winkel en mensen weer graag boeken kopen in de zaak.’

‘Als er boeken gelezen worden is dat alleen maar goed voor ons. Waar gelezen wordt, wordt tot lezen geïnspireerd,’ zegt Riemer: ‘Dus ik ben alleen maar blij dat er bibliotheken bestaan.’

Omzet op peil

De boekhandels hebben een jaar van hard werken achter de rug, vooral sinds de lockdown van 14 december. Maar met veel kunst, vlieg- en vooral bezorgwerk hielden ze hun omzet ondanks de crisis op peil. Godert Walter en Riemer noteerden allebei een plusje ten opzichte van het jaar ervoor, Van der Velde doet geen mededelingen over de omzet.

Boekhandel Van der Velde op het Akerkhof (Foto: Tjitske de Zee)

Dat noch corona noch bol.com de boekhandelaren op de knieën heeft gekregen, komt vooral door de loyaliteit van de klanten, vertelt Steenbergen: ‘Wij zijn een kleine winkel met duidelijke specialisaties, zoals Groningana en Duitse literatuur en veel vaste klanten. Die bestelden hun boeken bij ons en we konden ze zelf bezorgen, met eigen fietskoeriers en buiten de stad met DHL.'

Na de start van de campagne voor de lokale boekhandelaar moesten we extra mensen in dienst nemen Harm Riemer - Boekhandel Riemer

'Toen er in februari ook nog een campagne kwam voor de lokale boekhandelaar, werd het echt druk voor ons. Dat was een positieve verrassing', aldus Steenbergen.

‘Wij moesten op dat moment zelfs extra mensen in dienst nemen, zo druk was het,’ zegt Riemer: ‘Maar dat kwam ook omdat wij al een goede onlineverkoop hadden. Ik beschouwde het juist als een grote marketingkans.’

Cake en bloemen

Van der Velde-manager Tjitske de Zee runt twee grote en algemene boekhandels in het centrum. Haar publiek, zeker dat op de Grote Markt, bestaat meer uit binnenlopers, en wat minder uit vaste klanten.

Ons personeel heeft door weer en wind de hele stad door gefietst Tjitske de Zee - Manager van Van der Velde

Maar ook zij stelt vast dat haar publiek graag bij haar zaak en niet bij bol.com zijn bestelling plaatst: ‘We kregen zulke leuke reacties! Klanten stuurden ons cake en bloemen. En ons personeel heeft door weer en wind de hele stad door gefietst om boeken te bezorgen. Zo hou je ook een band met je klanten.’

In levenden lijve

Nu het weer mag is het erg druk in de boekhandels. Het aantal online bestellingen neemt daardoor weer af tot een lager niveau. Maar dat ligt volgens Riemer nog altijd hoger dan voor de crisis. ‘Het was bij ons al een wezenlijk deel van de omzet, en dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Maar gelukkig komen ook heel veel mensen weer in levenden lijve naar de winkel.’



Lees ook:

- Leesclubs in coronajaar: 'Je mist de sociale contacten'

- Boeken lenen mag weer, ook in nieuwe bieb Hoogezand: 'Kippenvelmoment!'