Druk op noordelijke ic's neemt 'significant' af, code zwart uit beeld

In de noordelijke ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen afgelopen week afgenomen. Ook landelijk is die daling zichtbaar. Daarmee is de dreiging van het zogenoemde ‘zwarte scenario’ vooralsnog van de baan.

'Door de afname in het aantal besmettingen in Noord-Nederland zien we nu een significante afname van de druk op de ziekenhuizen', meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland donderdag.

Minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Op dit moment liggen er in totaal 49 Covid-patiënten op de ic's in Noord Nederland; 24 in de Groningse ziekenhuizen, 16 in Friesland en 9 in Drenthe, waarbij 19 patiënten zijn overgenomen vanuit andere regio’s. De afgelopen weken lag het aantal Covid-patiënten op de ic in Noord-Nederland gemiddeld rond de 70.

Op dit moment liggen er 73 Covid-patiënten op de algemene verpleegafdelingen; 22 in Groningen, 32 in Friesland en 19 in Drenthe. Van deze patiënten zijn er zeven afkomstig van buiten de noordelijke regio.

'Afname zeer welkom'

Het AZNN noemt de afname in het aantal opnames 'zeer welkom'. De ruimte die erdoor ontstaat, gebruiken ziekenhuizen om reguliere zorg te bieden die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen. Een deel van die zorg is momenteel nog afgeschaald.

Achterstanden wegwerken

De ziekenhuizen hebben door het uitstellen van operaties nog wel achterstand weg te werken. Dat doen de noordelijke ziekenhuizen in onderling overleg, waarbij ze rekening houden met het aantal Covid-zorg dat daarnaast geleverd moet worden volgens de landelijke afspraken.

