Boeken lenen mag weer, ook in nieuwe bieb Hoogezand: 'Kippenvelmoment!'

'We zijn toch vijf maanden gesloten geweest en mogen nu de deuren weer voor het eerst openen', zegt ze. 'Klanten hoefden niet zonder te zitten, maar de eerste reacties waren toch: geweldig!'

De bibliotheek van Hoogezand is de afgelopen tijd verhuisd. Ze heeft een plek gekregen in de nieuwbouw van het Huis voor Cultuur en Bestuur, waar ook het gemeentehuis is gevestigd. Het nieuwe pand is aan theater Kielzog vast gebouwd.

'Ik heb dit gemist'

'Geweldig!', zegt een bezoekster. Een andere mevrouw is ook blij. 'Ik heb dit gemist, ook al konden we wel boeken reserveren en ophalen. Maar de bibliotheek is nieuw, dus dat wilde ik ook wel even zien. Daarnaast is het gewoon lekker om hier wat rond te neuzen.'

Lezen is geweldig en op een gegeven moment heb je je boeken thuis allemaal wel gehad Een Hoogezandster lezer

'Fantastisch!', vindt een mannelijk lezer het dat de bibliotheek open is. 'Natuurlijk heb ik dit gemist. Lezen is geweldig en op een gegeven moment heb je je boeken thuis allemaal wel gehad. Bovendien vind ik het fantastisch om dit hier te zien, al is de nieuwe opzet nog even wennen.'

Kijken, voelen, meenemen

Maar boeken moet je zien, vindt hij. 'Je moet voelen, je moet kijken. Natuurlijk kun je een boek bestellen na een recensie in de krant, maar ik ben meer iemand van het kijken, voelen en meenemen.'

