Wandelroutes Westerwolde worden aangepast: ‘Meer onverharde wegen en natuur’

Het gebeurt allemaal omdat de natuurgebieden rondom de Ruiten Aa de afgelopen jaren behoorlijk zijn veranderd. Vrijwilligers wandelen alle routes opnieuw om te kijken of dingen aangepast moeten worden en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Veel mogelijkheden

Eén van die vrijwilligers is Sjoerd Hoomoedt uit Sellingen. Hij loopt vlak voor het middaguur een route door Jipsinghuizen. ‘Dit is een nieuw stuk van de Ruiten Aa’, vertelt hij.

Alles wat we hier zien was er een paar jaar geleden nog niet Sjoerd Hoomoedt - Stichting Wandelen in Westerwolde

Het weidse landschap, kronkelende beek en geluid van vallend water bij de vistrappen zijn tekenend voor het natuurgebied waar de afgelopen jaren flink aan is geklust.

De vrijwilliger van Stichting Wandelen in Westerwolde loopt naar een bruggetje voor wandelaars en fietsers. ‘Deze is ook nieuw’, zegt hij. ‘Alles wat we hier zien was er een paar jaar geleden nog niet. Toen was het nog gewoon een zandpad. Het creëert nieuwe mogelijkheden.'

Aanpak van de Ruiten Aa

Sinds een tijdje kronkelt de Ruiten Aa weer en ook is er meer begroeiing gekomen. Aan de herinrichting van de Ruiten Aa is zo'n twintig jaar gewerkt. Het doel was om de ecologie te versterken, maar ook om de natuur te herstellen zoals die tientallen jaren geleden was.

De eerste positieve resultaten van de werkzaamheden zijn al gespot. Vorig jaar bleek dat de paling weer is teruggekomen in de beek.

Liever geen routes meer over fietspaden

Nu alle werkzaamheden rondom de Ruiten Aa zo goed als klaar zijn, gaan de vrijwilligers dus ook wandelroutes aanpassen. Wat het belangrijkste verschil is? 'Minder wandelen op verharde wegen, meer wandelen door de natuur', zegt Hoomoedt

Wandelpaden zullen minder vaak gebruik maken van verharde delen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

En dat komt goed uit, want het gebied rondom de beek is ook speciaal aangepast voor wandelaars. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe wandelpaden en wandelbruggen geplaatst.

Fietsers en wandelaars zaten elkaar in de weg

'Deze route liep eerst over een fietspad', vertelt hij over de route die hij nu bewandelt. 'Lopen over een fietspad willen we liever niet. Zeker in de zomer lopen we elkaar altijd in de weg. We kijken daarom wat andere mogelijkheden zijn.'

Nadat Hoomoedt een paar minuten doorloopt spot hij een brug aan de andere kant van het water. 'We willen de route via die brug laten lopen', zegt hij. De brug staat middenin een veld.

Ter illustratie: een wandelbrug over de Ruiten Aa (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

'Ik moet binnenkort met de eigenaar overleggen of dat kan. De toegang moet namelijk wel onderhouden worden. Als het gras er over een paar weken hoog staat hebben we een probleem.'

Hopelijk klaar na de zomer

De vrijwilliger coördineert in totaal dertien van de veertig routes. Hij wil deze zomer al zijn wandelpaden opnieuw bekijken en aanpassen. Wanneer alle veertig routes van de stichting tegen het licht zijn gehouden is nog niet duidelijk.

Lees ook:

- Echtpaar zoekt extra hulp bij onderhoud 40 kilometer lang Westerwoldepad

- Kronkelende Ruiten Aa zorgt voor terugkeer paling in Westerwolde