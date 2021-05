Financiële meevaller van vier miljoen, maar Oldambt blijft bezuinigen

De champagne kan nog niet ontkurkt worden, maar er wordt voorzichtig gelachen in het gemeentehuis van Oldambt. Na heel veel plussen, minnen en staartdelingen concludeert de gemeente dat het tekort over afgelopen jaar een stuk lager uitpakt.

Oldambt hield rekening met een tekort van 5,3 miljoen euro, maar door financiële meevallers is dat bedrag bijgesteld naar 1,3 miljoen euro.

Waar komt de meevaller vandaan?

Die verlaging komt grotendeels door twee meevallers. Een woordvoerder: ‘Wij zien dat de interesse in industriegebieden is aangetrokken, dus de verkoop van grond heeft meer geld opgeleverd.’ Daarbij gaat het om een bedrag van zo’n 2,7 miljoen euro.

Ook vallen de loonkosten van de ambtenaren met bijna een miljoen euro lager uit. Dat komt aan de ene kant door het vertrek van ambtenaren die zijn opgevolgd door jongere en dus ook goedkopere krachten. Daarnaast heeft Oldambt tijdens de coronaperiode langer gewacht met het uitzetten van vacatures, waarmee ook geld bespaard is.

Geplande bezuinigingen gaan door

Toch betekent dat niet dat er minder bezuinigd zal worden. In een persbericht van de gemeente Oldambt, waarin meer getallen staan dan in een gemiddeld rekenboek, schrijft wethouder Erich Wünker: ‘Dat we nu enkele meevallers hebben, betekent niet dat bezuinigingen niet meer hoeven. Want ook op langere termijn moeten we zorgen voor een financieel gezonde situatie.’

Wünker doelt onder andere op het tekort van 1,7 miljoen euro dat over dit lopende kalenderjaar wordt verwacht. Toch wordt er wel extra geld - 150.000 euro - vrijgemaakt voor het onderwijs in de gemeente. Bij meerdere scholen is noodzakelijk onderhoud nodig.

De gemeenteraad van Oldambt moet zijn mening over die investering nog uitspreken. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid volgende maand.

