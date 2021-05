'Vanaf 1 september geen anderhalve meter afstand meer bij concerten'

We blikken vooruit met Joey Ruchtie van SPOT Groningen. Hij is verantwoordelijk voor de programmering van De Oosterpoort, de Stadsschouwburg, maar ook voor festivals als Stadspark Live, Eurosonic Noorderslag en TakeRoot.

Waar kunnen dit culturele seizoen in Groningen naar uitkijken?

'Wat mij betreft heel veel. In de Oosterpoort komen veel mooie concerten aan. Denk aan Douwe Bob en Ilse DeLange. Maar ook onze songfestivalinzendingen Jeangu Macrooy en Duncan Laurence. Natuurlijk ook het TakeRoot-festival op 6 november, waar alleen folk en Americana-muziek wordt geprogrammeerd. En ik ben erg benieuwd naar Noorderzon in augustus. Dat buitenfestival durft het als een van de weinigen toch aan om door te gaan binnen de 1,5 meter regel.'

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence staat in november in De Oosterpoort (Foto: ANP)

TakeRoot gooit dit jaar ook het roer om. Jullie kiezen voor vijf locaties in de binnenstad in plaats van alleen in De Oosterpoort. Waarom durven jullie dat aan?

'Wij hebben heel erg gekeken naar wat er wel mogelijk is, naar wat er wél kan binnen de geldende maatregelen. Om het publiek zo veel mogelijk te spreiden hadden we meer locaties nodig, om de drieduizend man aan publiek kwijt te kunnen. De acts hebben we nu verspreid over de Stadsschouwburg, Grand Theatre, Huize Maas, Der-Aa-Theater en de Lutherse Kerk.'

Lukt het nog wel om internationale artiesten vast te leggen?

'Voor TakeRoot was het heel erg lastig. Bijna alle Amerikaanse artiesten kiezen ervoor om in eigen land te blijven, vanwege alle restricties of potentiële risico's. Gelukkig zien we als programmeurs dat voor volgend jaar alweer veel meer mogelijk is. Kijk maar naar Guns 'N Roses en Green Day, twee wereldberoemde bands die volgend jaar in het Stadspark staan.'

Programmeur Joey Ruchtie (Foto: RTV Noord)

Van welke maatregelen gaan jullie op dit moment uit, moeten we straks nog afstand houden bij een concert bijvoorbeeld?

'De hele muziekindustrie is er nu zo op ingesteld dat vanaf 1 september geen afstand meer gehouden hoeft te worden. Voor de rest is het lastig te zeggen, of we straks verplicht moeten testen voordat we ergens naar binnen gaan, bijvoorbeeld. Daarin zijn we afhankelijk van politieke besluiten. Maar we verkopen nu dus al kaartjes, er vanuit gaande dat straks de 1,5 meter-maatregel voorbij is.'

Lees ook:

- Testevents in Stad: 'Als een olifantje dat uit de put is bevrijd'

- Testen voor evenement: 'Het is wel iets dat je gemist hebt'

- Optreden Guns N' Roses in Stadspark is uitverkocht