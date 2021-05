'Ik heb alleen nog een wasmachine, kast, keukentafel en kleding'

In de rubriek ‘Goede Raad!’ wordt wekelijks een onderwerp of persoon belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: voormalige burgemeester Tjeerd van Bekkum (VVD).

Tjeerd van Bekkum verliet onze provincie in 2012, toen nam hij afscheid als burgemeester van de toenmalige gemeente Marum. In diezelfde functie ging hij verder bij de aangrenzende Friese gemeente Smallingerland. 'In die tijd was het een logische stap om naar een grotere gemeente te gaan, maar achterafgezien hebben mijn vrouw en ik de mooiste tijd gehad in Marum.'

De afgelopen jaren heeft de oud-burgemeester meerdere malen slapelozen nachten gehad. Die kwamen voort uit een inzicht dat hij in de zomer van 2017 kreeg, hij ging toen samen met zijn vrouw in retraite. 'Petra wilde even diep in zichzelf kijken en ik zag daar voor mijzelf ook wel een uitdaging in. Tijdens die retraite heb ik meerdere keren gebruik gemaakt van de Ayahuasca plant. Dat bracht me naar mijn diepste haarvaten en liet mij inzien dat het roer om moest. Ik wist niet waarheen, maar ik wist zeker dat ik niet meer terug wilde naar de wereld waarin ik actief was.'

Die wereld was met name het openbaar bestuur. 'Het zal wel altijd blijven kriebelen', geeft hij eerlijk toe, 'maar ik heb vrij snel voor mijzelf besloten dat ik geen burgemeester of gedeputeerde meer hoefde te worden.' In diezelfde zomer nam hij ook afscheid van het burgemeesterschap in Smallingerland. 'Ik werd gevraagd om leiding te geven aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad, dat lag op dat moment op z'n gat. Mijn hart zei dat ik het moest doen. Uiteindelijk is het een succes geworden, maar dat wist ik op dat moment niet.'

Nadat die klus in 2019 was afgerond begon voor Van Bekkum zijn nieuwe leven dan echt. 'Toen zijn we gaan dematerialiseren en hebben we de keuze gemaakt om genoegen te nemen met een lager inkomen. Het is op dit moment echt niet te vergelijken met 5 jaar geleden. Ik zit nu op 40 procent van mijn voormalige inkomen.'

Die slapeloze nachten werden onder meer veroorzaakt door dat lagere inkomen, wat overigens meer dan een bewuste keus was. 'Ik ben opgevoed in een gereformeerde omgeving waarin werk, geld en zekerheid belangrijk was. Het was wel een dingetje om daarvan los te komen. De financiële druk moest er bij mij af. Ik zat in het burgemeesterscircuit en dat was een hele mooie wereld, maar ik moest daar echt van loskomen. Ik had de keuze gemaakt om niet terug te gaan in het openbaar bestuur, maar ik ben daar ook aan gaan twijfelen. Ik ben uiteindelijk het werk gaan doen wat ik leuk vind.'

Petra en Tjeerd van Bekkum tijdens een een openluchtvoorstelling in Nuis (Foto: Spek om Spinnen)

Grappig genoeg speelt dat nieuwe werk zich deels af in het openbaar bestuur. Van Bekkum geeft loopbaan coaching aan onder meer zittende en ex-politici. Daarnaast is hij zakelijk leider van het klassieke muziekfestival CityProms. Na zijn eigen retraite ervaring geeft hij zelf inmiddels ook begeleiding bij retraites. 'Ik lig niet meer onder het vergrootglas als burgemeester. Ik kan doen wat ik wil, als ik morgen wil toneelspelen dan kan dat gewoon.'

Van Bekkum woont tegenwoordig in Eefde nabij Zutphen, daar huren ze een woning via kennissen. Veel hebben ze niet: 'We hebben geen meubelen, bezittingen of een hypotheek. Het enige wat we hebben is een servieskast, wasmachine, kleding en een keukentafel die we lieten maken toen we nog in Nuis woonden. Terugkijkend was Nuis toch wel onze mooiste periode.'

De VVD'er is wel bezig met een terugkeer naar het Noorden. 'Als het doorgaat gaan we ergens in Friesland, Groningen of Drenthe een retraitecentrum bouwen. We zijn gevraagd om daaraan mee te werken, ik ga er zelf niet in investeren hoor. Als het doorgaat dan blijven we daar in elk geval 10 jaar wonen. Daar zullen we uiteraard weer wat meer spullen moeten kopen, dat doen we dan bij de Kringloop. Designspullen zullen we nooit meer gaan kopen.'

