'Wolvenhek rondom deel van Friesland is juridisch mogelijk'

Het is juridisch mogelijk om een wolfwerend hek te plaatsen rondom het deel van Friesland waar veel vee in de weilanden loopt. Dat blijkt uit onderzoek dat het kantoor Bout Advocaten uit Stad heeft gedaan in opdracht van de stichting Wolvenhek Fryslân.

Dat schrijft RTV Drenthe. Tegenstanders van zo'n wolvenhek hebben het plan tot nu toe afgewimpeld omdat diverse natuurbeschermingswetten dergelijke ingrepen niet zouden toestaan.

'Plaatsen van hek is niet verstoren'

Volgens de juristen verzet de wet Natuurbescherming noch de Habitatrichtlijn zich tegen het plaatsen van zo'n hek. De wolf is weliswaar in heel Europa zwaar beschermd en mag niet gedood of verstoord worden. Maar het plaatsen van een hek rondom een gebied waar op dat moment geen wolven leven, is geen verstoren, aldus de advocaten.

De Habitatrichtlijn schrijft voor dat een wolf ook buiten natuurgebieden altijd beschermd is, maar een maatregel waardoor het roofdier zich in een gebied wat minder vrij kan bewegen is nog niet 'opzettelijk verstoren', wat verboden is.

Geen wolfvrije zone

De raadslieden wijzen er ook op dat er door het plaatsen van een wolvenhek geen ongewenste 'wolfvrije zone' ontstaat. De stichting wil namelijk niet heel Friesland afsluiten voor wolven. Dat kan ook niet, want het hek zal geen wegen en paden kruisen. Wolven kunnen Friesland dus altijd bereiken.

'Hek minder ingrijpend dan afschieten'

De stichting Wolvenhek Fryslân hoopt dat er nu serieus verder gepraat gaat worden over het wolfwerende hek. 'Het aantal wolven neemt toe. Het plaatsen van een wolvenhek is veel minder ingrijpend dan op den duur afschieten van probleemwolven', aldus het stichtingsbestuur.



Lees ook:

- Stichting Wolvenhek pleit in petitie om hek rond Fries weidegebied

- Friese schapenhouders bouwen 'proef-wolvenhek' op zoek naar extra geld

- 'Wolvenhek rond Friesland is een onzinnig plan'