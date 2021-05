Talentjes scheuren over splinternieuwe eigen baan bij Marum: ‘Dít is motorcross’

Daar kunnen kinderen wennen aan de motorfiets en de ondergrond, voordat ze klaar zijn voor het grote werk.

Springschansjes

‘Er zitten twee springschansjes in en wat bochtjes. Zo kunnen ze mooi oefenen. Als ze naar een grotere motor gaan of ze hebben wat meer ervaring, dan kunnen ze naar de grote baan. Dan is die stap ook wat kleiner ’, aldus voorzitter Hulshoff.

Ze kunnen hier elke woensdag en zondag drie uur lang crossen. Zo hard als ze willen Henk Hulshoff - Motorclub Marum & Omstreken

De minicrossbaan is voor de opening van het seizoen in maart aangelegd, middenin het grote circuit. Daar kunnen de kleintjes hun hart op. ‘Ze kunnen hier elke woensdag en zondag drie uur lang crossen. Zo hard als ze willen’, zegt Hulshoff met een grijns.

Motorcrosstalentje van vijf jaar

Langs de baan kijken plukjes ouders naar de verrichtingen van hun kinderen. Sommigen jagen over de baan en vliegen over de schansjes, anderen zijn wat voorzichtiger en houden de voeten dicht bij de grond in de bochten.

Klaas Jan Stobbe is pas vijf jaar oud. Toch jakkert hij als een ervaren coureur door de modder. Wie de snelste is vanavond? ‘Ik’, zegt hij vol zelfvertrouwen. De motor aantrappen kan het talentje nog niet zelf, maar met wat hulp van z’n pa schiet hij de baan weer op.

Ouders erbij, die zijn ook hartstikke trots Henk Hulshoff

Even verderop scheuren de volwassenen op grote motoren voorbij. Het levert een oorverdovend kabaal op. ‘Ouders erbij, die zijn ook hartstikke trots’, zegt de voorzitter. ‘Dít is motorcross. Je ruikt het, je hoort het: prachtig.’

De nieuwe Jeffrey Herlings

Op de crossbaan in Marum was eigenlijk nooit iets voor de kleintjes. Daarom was het de vraag hoeveel kinderen het nieuwe rondje zouden gebruiken. Wat blijkt? Het animo is groot. Hulshoff: ‘Per training zijn er toch wel zes of zeven jongetjes die hier rondrijden.’

En dat zorgt voor nieuw elan bij de club. Motorbond KNMV heeft trainingsprogramma’s voor beginnende coureurs en de jeugd geïntroduceerd. Volgens voorzitter Hulshoff sluiten die perfect aan bij de nieuwe baan.

‘We hebben nu iets voor de mini’s. Die willen we daarmee aan ons binden. En misschien komt met die nieuwe trainingen de nieuwe Jeffrey Herlings hier wel vandaan.’